Nuova pagina di solidarietà per Montefortino: un forno per il circolo per anziani che verrà

SIBILLINI - La soddisfazione del sindaco Domenico Ciaffaroni: "Il forno che ci è stato donato dal Comune di Marano Vicentino, ma tutto questo è stato possibile anche grazie ad una donazione dei cittadini di Porto Sant'Elpidio"

di Andrea Braconi

Una bellissima storia di solidarietà, l’ennesima tra quelle che negli ultimi 2 anni hanno toccato Montefortino. Storie che hanno nel terremoto il proprio filo rosso e che inaugurazione dopo inaugurazione denotano una attenzione crescente per questa parte del Fermano. E il sindaco Domenico Ciaffaroni, ancora una volta, fa fatica a nascondere l’emozione. “La soddisfazione è grande – commenta -. Abbiamo acquisito un ex bar con atto notarile e ci faremo un circolo ludico ricreativo per far divertire e rilassare i nostri anziani. Dentro installeremo un forno che ci è stato donato dal Comune di Marano Vicentino, dove c’è l’industria della panificazione. Ma tutto questo è stato possibile anche grazie ad una donazione dei cittadini di Porto Sant’Elpidio, che ringrazio di cuore”.

Il prossimo 28 ottobre una delegazione del Comune veneto sarà a Montefortino, per conoscere il paese e portare ulteriore sostegno alla comunità locale. “Da lì’ in poi partirà la fase operativa, con il montaggio, gli arredi e tutto il necessario per dare vita a questo nuovo spazio” conclude Ciaffaroni.