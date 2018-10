PALLACANESTRO – Esordio vincente di misura per la Poderosa. Debacle per tutte le altre formazioni impegnate nei campionati nazionali. Bene Pedaso e Sporting nella prima del massimo campionato regionale che ha visto soccombere il Basket Fermo. Ufficializzate le prime due giornate del Campionato Regionale di Promozione Marche

FERMO – Primo fine settimana stagionale pieno di appuntamenti cestistici che diventerà ricolmo dalla fine di questo mese quando prenderanno il via anche i campionati minori.

LegA Due – Esordio vincente nella prima stagionale, peraltro tra le mura amiche del Palasavelli, per la XL Extralight Montegranaro nel derby regionale con l’Aurora Jesi. Incontro che ha visto quasi sempre avanti i veregrensi guidati da coach Cesare Pancotto, tornato sportivamente nella sua Porto San Giorgio dopo quasi un ventennio. Durante i quaranta minuti di gara gli jesini sono riusciti ad impattare solo in rari momenti ma sono stati sempre attaccati nel punteggio ai padroni di casa che hanno rischiato la beffa all’ultimo respiro con il tiro finale da tre, che significava sorpasso, degli ospiti che non è andato a buon fine. Domenica il secondo appuntamento stagionale per la Poderosa in quel del Basket Ravenna.

Serie B nazionale girone C – Malloni Porto Sant’Elpidio partita da sfavorita verso il palas della Pallacanestro Senigallia che non è riuscita a sovvertire i pronostici tornando a casa, nella prima stagionale, con sedici punti di passivo. Vittoriose le altre formazioni marchigiane impegnate in questo campionato: Rossella Civitanova con Campli. Fabriano con Giulianova e Ancona con Teramo. Elpidiensi rivieraschi pronti al riscatto già da domenica al palas di via Ungheria dove arriverà il Basketball Lamezia Terme.

Serie C Gold girone Marche/Umbria/Abruzzo/Molise– Torneo questo avanti di un turno rispetto agli altri che ha visto la Sutor Montegranaro uscire sconfitta per soli cinque punti dal palazzetto del Magic Chieti frutto di un inizio di gara da dimenticare, anzi da ricordare per evitarne uno simile in futuro, dopo il bel successo alla prima di campionato con il Fossombrone. Terza giornata che propone il derby piceno con il Basket Club San Benedetto in programma alla “bombonera” domenica alle ore 18.00.

Serie C Silver girone Marche/Abruzzo/Molise – Inizia male l’avventura nel campionato 2018/19 per la Virtus Porto San Giorgio superata in casa dagli abruzzesi del Mosciano con un inequivocabile meno 10 alla fine dei tempi regolamentari. Sangiorgesi attesi questa domenica alla prima lunga trasferta stagionale al PalaAngeli di L’Aquila.

Serie D regionale – Due vittorie, una sconfitta ed un team a riposo per le formazioni impegnate nel girone A. Nettissimo il successo del Pallacanestro Pedaso sulla Vigor Matelica (72-47). Esordio positivissimo per la matricola Sporting Porto Sant’Elpidio in quel del San Severino (64-52). Parquet della palestra Coni, casa del Basket Fermo, violato, seppur per un solo canestro, già alla prima giornata dall’Ascoli Basket (70-72). Turno di riposo per la concittadina, di quest’ultima, Victoria Basket che esordirà in trasferta nel primo derby stagionale del fermano con lo Sporting Porto Sant’Elpidio al palas elpidiense di via Ungheria. Primato in palio al Palabasket ascolano per la Pallacanestro Pedaso impegnata in campo avverso con l’Ascoli Basket. Fermo Basket arrabbiatissima alla ricerca del primo pieno di questo campionato nell’ostica trasferta nel maceratesi con il Fochi Pollenza.

Promozione Marche – Torneo che prenderà il via negli ultimi giorni di questo mese con tutte le cinque formazioni del fermano delle dieci di questo raggruppamento inserite nel Girone C che hanno conosciuto solo da qualche giorno il programma delle prime due giornate. La prima sarà subito effervescente con la stracittadina di Porto Sant’Elpidio Faleriense Basket vs San Crispino Basket. Primo turno casalingo sia per il Pedaso Basket che per la Polisportiva 5 Fonti di Amandola rispettivamente con Il Ponte Morrovalle e Fortitudo Grottammare. Lungo viaggio previsto per la rinnovata Sangiorgese 2000 di mister Andrea Susino nell’entroterra maceratese verso il parquet del Cus Camerino. Altro derby del fermano previsto nel secondo turno con la Sangiorgese 2000 che il primo novembre, presso la Palestra Comunale Borgo Rosselli, ospiterà il team cestistico di Amandola, il San Crispino ospiterà il Cus Camerino, il Faleriense andrà a Morrovalle ad incontrare Il Ponte ed il Pedaso a Macerata con l‘Indipiendente.

Tiziano Vesprini