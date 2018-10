Dall’Alaska sposi a Petritoli, la capitale dei matrimoni: trend positivo al termine della stagione

PETRITOLI - Celebrati più di 15 matrimoni di coppie straniere, prevalentemente inglesi, americane ed australiane, ed alcune provenienti dall’Irlanda e Germania

Nel mese di Ottobre si conclude con un trend positivo per la Cooperativa Tu.Ris.Marche e per il Borgo di Petritoli, la stagione dei matrimoni, che anche quest’anno si conferma all’interno del territorio regionale, destinazione prediletta per coppie provenienti da tutto il mondo.

“All’interno del periodo compreso tra aprile ed ottobre 2018 – spiegano gli addetti – abbiamo celebrato più di 15 matrimoni di coppie straniere, prevalentemente inglesi, americane ed australiane, ed alcune provenienti dall’Irlanda e Germania. La Wedding City di Petritoli e la Cooperativa Tu.Ris.Marche oramai sono molto popolari nel web, le coppie di diversi continenti, parlano tra loro e condividono le loro indimenticabili esperienze passate nel nostro piccolo borgo. Le coppie che stanno cercando una destinazione ideale spesso ricevono indicazioni e suggerimenti circa il Borgo di Petritoli e la Cooperativa Tu.Ris.Marche, che durante la loro permanenza resta reperibile H24, disposta a supportare i futuri sposi ed i loro ospiti per qualsiasi necessità, nei limiti delle possibilità della Cooperativa”.

Andrea Marsili della Tu.Ris.Marche afferma ” Gli sposi, provenienti da diversi paesi del mondo, parlano tra loro a distanza di anni, si scambiano suggerimenti circa la location e servizi. Personalmente sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto dalla Cooperativa Tu.Ris.Marche che vanta valutazioni a 5 stelle su TripAdvisor, Google MyBusiness e Facebook. Sono davvero sorpreso di quanto le coppie che prenotano conoscano le coppie che si sono già sposate nel nostro borgo, tanto che quando ci contattano, puntualmente ci raccontano di aver ricevuto ottime referenze circa i nostri servizi.”

L’ultima coppia, originaria dell’Alaska , vive negli Stati Uniti d’Ameria. Ashley e Ashleigh sono arrivati con 60 ospiti, tra amici e parenti ed hanno vissuto una settimana a dir poco entusiasmante, secondo la Cooperativa Tu.Ris.Marche “è stata una vacanza perfetta, tutta marchigiana”. Il gruppo si è dimostrato particolarmente interessato alla scoperta della nostra cultura, tradizioni, ed enogastronomia. Il fitto calendario di attività programmate per quest’ultimo gruppo, ha racchiuso al suo interno tutto ciò che il nostro prezioso territorio riuscisse ad offrire.

Danilo Federici spiega: la prima “esperienza” proposta agli Ospiti è stata organizzata presso l’Azienda Agricola Rossi dove hanno potuto visitare gli allevamenti, il caseificio, la lavorazione delle carni e la stagionatura dei salumi, per poi concludere con un pranzo a base di tipicità locali, a partire dal Maccheroncino di Campofilone I.G.P. Nei giorni successivi il gruppo ha avuto l’opportunità di degustare vini di svariate cantine locali, vivere l’esperienza della caccia al tartufo, imparare la cucina marchigiana a scuola dalla Chef Ross e per concludere, la regina delle esperienze, la rievocazione della pigiatura con i balli e stornelli del gruppo folkloristico “Ortensia”.

La pigiatura è stata organizzata dalla Coop. Tu.Ris.Marche in collaborazione con il B&B La Scentella e l’Associazione Agritur-Aso.

All’evento della pigiatura ha presenziato il Presidente Regionale dell’UNPLI, Mario Borroni che commenta:”Ho partecipato per la prima volta alla pigiatura organizzata dalla Cooperativa Tu.Ris.Marche in collaborazione con La Scentella. Da anni conoscevo l’attività dell’associazione, complimenti veramente per l’organizzazione. Questo è fare turismo puro, non sono grandi numeri ma costanti nel tempo. Mi auguro che proseguano su questa strada anche perchè nelle Marche sono unici.”

Il Sindaco di Petritoli Luca Pezzani, si ritiene soddisfatto delle attività realizzate dalle realtà presenti nel borgo, che in modo integrato garantiscono servizi di alta qualità per il turista:”esprimo tutta la mia soddisfazione per il numero incredibile di turisti che sono venuti questa estate a visitare il nostro comune. Segno, come ho detto più volte, della grandissima collaborazione tra tutti i soggetti in causa. La Coop. Turismarche che è tra questi, oltre ad essere una bella e giovane realtà del nostro territorio si sta affermando sempre più come efficiente punto di riferimento per la promozione turistica, sicuramente a livello provinciale.

Dal mese di Novembre la Cooperativa Tu.Ris.Marche è pronta a lavorare sulla programmazione delle nuove attività per l’anno 2019, instaurando tavoli di confronto con le pubbliche amministrazioni all’interno dei PIL, partendo dal territorio della Valdaso.