Porto San Giorgio protagonista alla fiera del turismo di Rimini, Baldassarri: “Promozione e contatti con gli operatori, saremo alla Bit 2019”

PORTO SAN GIORGIO - Il Comune ha promosso la città all’interno dello stand della Regione Marche. Lo spazio si è sviluppato su 256 metri quadri ed è stato caratterizzato dal claim "Marche, bellezza infinita", titolo anche del video promozionale: ha ospitato 37 operatori incoming e numerosi eventi.

Decine di migliaia di visitatori ed operatori presenti alle tre giornate della 55esima edizione Ttg Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo che si è svolta dal 10 al 12 ottobre Rimini Fiera.

L’assessore al Turismo Elisabetta Baldassarri ha raggiunto giovedì la sede romagnola per effettuare colloqui con imprese ed operatori ed incontrare i referenti istituzionali degli enti locali.

L’assessore Baldassarri ha Incontrato al mattino il dirigente regionale Raimondo Orsetti. Nel primo pomeriggio ha inoltre avuto colloqui con rappresentanti di società che si occupano a vario titolo di servizi dedicati al turismo, valutando soluzioni per le prossime promozioni turistiche che riguarderanno la città.

“Con la partecipazione alla Ttg di Rimini Fiere il Comune ha allargato la partecipazione ad eventi legati al turismo. Grazie al sostegno della Regione proseguiremo su questa strada, confermando già la nostra presenza alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (febbraio 2019). Intendiamo, per quella occasione, andare avanti con il confronto e presentarci con un materiale promozionale rinnovato negli strumenti e nei contenuti”.

Il Ttg di Rimini è l’unica fiera in Italia totalmente B2B che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le più qualificate aziende che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.