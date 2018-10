PALLACANESTRO - Turno positivo per XL Extralight, Malloni, Sutor e Sporting. Male Victoria, Pedaso e Basket Fermo

FERMO – Secondo e terzo turno di campionato che arride a metà delle formazioni del nostro territorio con superlativo punteggio nella massima serie e finali emozionanti decisi nell’ultima frazione nelle categorie inferiori.

LegA Due seconda giornata – Strabiliante Poderosa Montegranaro che sbanca il Pala Mauro De André di Ravenna con un inequivocabile 101 a 67 e fa due su due in attesa del prossimo impegno di domenica al PalaSavelli con la Pallacanestro Udinese. Bene anche la corregionale Aurora Jesi che batte l’Assigeco Casalpusterlengo ed incamera i primi due punti in classifica prima della trasferta a Forlì.

Serie B Nazionale girone C seconda giornata – Primi due punti stagionali della Malloni Porto Sant’Elpidio conquistati a spese del Lamezia Terme con il punteggio altalenante fino a metà della quarta frazione quando i calzaturieri hanno allungato e concludono la partita con il punteggio di 84 a 75 e con l’emozionante intermezzo, verso metà match, del ripristino dell’illuminazione sul parquet di casa del palas di via Ungheria. Questa domenica elpidiensi attesi a Giulianova per il derby dell’Adriatico. Risultati positivi anche per gran parte delle altre formazioni marchigiane impegnate in questo raggruppamento, vincono Ancona, Fabriano e Senigallia, sconfitta il Rossella Civitanova in quel del Nardò (75-66).

Serie C Gold girone Marche/Umbria/Abruzzo/Molise terza giornata – Secondo impegno casalingo dei tre già disputati ancora una volta positivo per la Sutor Premiata Montegranaro che supera di 14 punti (84-70) i cugini della Sambenedettese con un avvio travolgente vanificato a metà gara da un blackout generale. Ora si vola nel perugino con la Val di Ceppo per cercare il primo successo esterno, ma l’impresa sarà assai ardua visto che gli umbri stanno viaggiando a punteggio pieno.

Serie C Silver girone Marche/Abruzzi/Molise seconda giornata – Ancora sconfitta la Virtus Porto San Giorgio in quel del Basket Aquilano con un punteggio molto negativo (89-47). Rivieraschi ancora al palo insieme a Campli, Pineto e Chieti in attesa di potersi sbloccare questo sabato casalingo contro i molisani dell’Airino Termoli.

Serie D Regionale seconda giornata – Turno che ha proposto il primo dei tre derby del fermano tra Sporting Porto Sant’Elpidio e Victoria Basket Fermo, al debutto stagionale, che ha visto il successo risicato del team di casa per 65 a 62. Calzaturieri che viaggiano ancora a punteggio pieno ma che in questo fine settimana dovranno osservare un turno di riposo; i fermani sabato, invece, ospiteranno i maceratesi del Sacrata Porto Potenza. Doppio stop esterno per il Pallacanestro Pedaso in quel dell’Ascoli Basket (75-72) dopo il bottino pieno nella prima giornata e del Basket Fermo con il Fochi Pollenza ora capolista. Team fermano che in settimana ha ricevuto la notizia di avere assegnati due punti “a tavolino” per un infrazione nella distinta giocatori da parte della società affrontata nella prima giornata e nel cui incontro era uscita sconfitta. Basket Fermo che sabato ospiterà il Bad Boys Fabriano mentre a Pedaso arriverà la leader Fochi Pollenza.

Tiziano Vesprini