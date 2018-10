Nuova strada di Marina Palmense in fase di completamento: arrivano guardrail e segnaletica

FERMO - “Gli interventi, necessari e attesi, come questo sulla strada parallela alla ferrovia e sulle scogliere sono non solo di fruibilità immediata ma incisivi dal punto di vista infrastrutturale per questo quartiere”– ha detto l’assessore ai lavori Pubblici Ingrid Luciani

Dopo i lavori che hanno riguardato la realizzazione della nuova strada parallela alla ferrovia a Marina Palmense, conclusi a settembre, vanno avanti anche le opere di completamento previste nel progetto. In particolare a breve verranno installati i guardrail, la segnaletica verticale e la recinzione a protezione della strada, come già concordato con RFI.

Come noto il nuovo asse viario a Marina Palmense era necessario e atteso in quanto tale zona è sprovvista di viabilità pubblica. Infatti lungomare insiste solo la fascia di mobilità. La nuova viabilità è lunga circa 1 chilometro, a due corsie, per la quale sono stati effettuati interventi preliminari e opere come gli attraversamenti per i tre fossi presenti.

“Una trasformazione attesa ma anche richiesta da tanti cittadini nelle assemblee e negli incontri. Da qui a fine anno ci sarà il bando per la realizzazione del ponte ciclopedonale. Sullo sfondo rimane la sinergia fra privati, Regione e Ferrovie per le scogliere. Marina Palmense sta conquistando quello che merita, ovvero un profilo di località turistica ben servita e con tutti i crismi necessari” – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro.

Infatti sempre a Marina Palmense, oltre agli interventi sulla strada parallela alla ferrovia, va avanti l’azione sulle opere di difesa della costa, il cui progetto definitivo è stato inviato a Regione e RFI per il pronunciamento con parere ai fini dell’approvazione del successivo progetto esecutivo. Per la realizzazione delle scogliere lungo il litorale sud a giugno era stato sottoscritto un accordo di programma fra Comune di Fermo, Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana e che ha per oggetto la progettazione, l’appalto e l’esecuzione delle stesse opere di difesa per un importo di 1.600.000 euro.

Un intervento a protezione della costa e delle infrastrutture, con cinque scogliere a mare, in grado di proteggere 900 metri di costa, che verranno posizionate nel tratto a sud delle scogliere emerse esistenti.

Scogliere che si sommeranno a quelle radenti a terra, sempre a Marina Palmense, i cui lavori si sono conclusi qualche mese fa, necessari per rafforzare la difesa del litorale fermano, in particolare nel tratto a sud del Fosso Stella di Marina Palmense, finanziati da Comune e Edison per 170 mila euro.

“ Dunque lavori che proseguono anche con queste opere di completamento – ha aggiunto l’assessore alla viabilità Mauro Torresi – strada che sarà poi il collegamento con il ponte della ciclopedonale tra Fermo e Porto San Giorgio, che attuerà così un sistema di mobilità sostenibile importante”.