FERMO – La decisione della Giunta Calcinaro per evitare anticipazioni rispetto all’inizio dei lavori che rimangono confermati. Il 5 dicembre l'udienza al Tar Marche

A seguito del protrarsi delle operazioni di gara per l’individuazione della ditta aggiudicataria dei lavori di costruzione del Blocco I – I° Stralcio presso il Civico Cimitero di Fermo, dopo il ricorso della ditta arrivata seconda in graduatoria, la Giunta ha deliberato di sospendere tutti i termini di pagamento delle rate degli acconti del prezzo di concessione dei loculi del “Blocco I”, fino all’assunzione di ulteriori provvedimenti in merito.

Tale misura è stata adottata dall’Amministrazione comunale nell’interesse degli assegnatari, al fine di evitare anticipazioni rispetto all’inizio dei lavori che rimangono confermati, la cui esecuzione avverrà a seguito dell’udienza del Tar Marche, fissata per il giorno 5 dicembre.