Rinnovata la Commissione pari opportunità: ecco tutte le componenti a Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - L'organismo si rinnova ad ogni legislatura, ne fanno parte le donne presenti in Giunta e Consiglio comunale ed un rappresentante per ogni gruppo consiliare, organizzazione di categoria, associazione e quartiere

Si è rinnovata a Porto Sant’Elpidio la Commissione comunale pari opportunità, che come da regolamento dura in carica per 5 anni, al pari del Consiglio comunale. E’ dei giorni scorsi il decreto di nomina delle componenti, firmato dal sindaco Nazareno Franchellucci.

A farne parte sono tutte le donne presenti in giunta ed in Consiglio comunale, quindi gli assessori Emanuela Ferracuti, che detiene anche la delega alle pari opportunità, ed Elena Amurri, la presidente del Consiglio comunale Milena Sebastiani e le consigliere Annalinda Pasquali, Silvia Santini, Laura Cifani, Monica Genovese e Moira Vallati. Vi figurano poi una rappresentante per ogni gruppo consiliare: Pamela Sgariglia per i Popolari uniti per Pse, Barbara Mecozzi per il Pd, Laura Morganti per Civico Impegno, Elvira Vesprini per la Città del fare, Monica Salvatore per Pse al centro, Gioia Giandomenico per la Lega, Gioia Di Ridolfo per Fratelli d’Italia, Ilaria Santandrea per il Laboratorio civico, Catia Orlandi per il Movimento 5 stelle.

La commissione si completa poi con un rappresentante per ciascuna associazione di quartiere: Morena Bugiardini (Cretarola), Genny Baiocchi (San Filippo), Elvira Vesprini (Marina Picena), Gabriella Gasparroni (Corva), Monica Postacchini (Fonte di mare). Ci sono anche esponenti delle associazioni di categoria, con Rosina Trobbiani di Confartigianato, Gioia Feliziani di Confcommercio, Cristina Campanelli di Vivi il centro, Sara Cuccù epr Confindustria, Alessia Langiotti della Cna, Annalisa Marcucci dell’Unione stilisti Marche, Paola Beltrami della Cgil.

Completano il quadro le figure espresse dalle associazioni di promozione sociale: Anna Pasciulli del Centro turistico giovanile, Laura Castellucci di Unitalsi, Susetta Bolognini del Fiore dell’amore, Serena Auciello dell’Ant, Orsola Bernardo del Cvm, Vincenzo Filipponi di San Pio X, Rosita Marziali dell’associazione Puzzle, Antonella Orazietti per l’ass. Vicino a te, Alessia Memo della Croce verde, Daniela Santarelli della Crisalide, Tiziana Antonini per Protezione civile e Radioclub Costa Adriatica, Belinda Marini per l’Associazione nazionale carabinieri, Daniela Piergentili della Pro Loco, Maja Matic del Coro polifonico dell’Annunziata, Cinzia Natali della Corale polifonica città di Porto Sant’Elpidio, Patrizia Paoloni de La tavolozza, Alessandra Basili di Progetto Creazione, Laura Pennesi di Unisono, Debora Marsili di Uno punto cinque eventi, Kety Iualè de I lettori della villa 2.0, Stefania Tedeschini del gruppo lettura Leggermente,