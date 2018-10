Whirlpool, Verducci: “Certezze su nessun esubero, rilancio produzione, ammortizzatori sociali”

LAVORO - "Non si può sottovalutare che il trasferimento della produzione di lavatrici "Aqualtis" da Comunanza a Napoli potrebbe avere ripercussioni negative non compensate dal contestuale "rientro" della produzione delle lavasciuga a incasso dalla Polonia a Comunanza"

«Quanto presentato dalla Whirlpool all’incontro di oggi al Mise può significare un passo avanti, solo a patto che vengano mantenuti e garantiti gli obiettivi di produzione e di livello occupazionale», così il Senatore marchigiano del Pd Francesco Verducci.

«Quanto presentato dalla Whirlpool all’incontro di oggi al Mise può significare un passo avanti, solo a patto che vengano mantenuti e garantiti gli obiettivi di produzione e di livello occupazionale», così il Senatore marchigiano del Pd Francesco Verducci. «Non si può sottovalutare che il trasferimento della produzione di lavatrici “Aqualtis” da Comunanza a Napoli potrebbe avere ripercussioni negative non compensate dal contestuale “rientro” della produzione delle lavasciuga a incasso dalla Polonia a Comunanza. Serve la certezza che il piano industriale 2019-2021 preveda per lo stabilimento di Comunanza la soglia minima di almeno 800mila manufatti annui, capacità produttiva che è condizione necessaria per impedire gli esuberi annunciati, evitare la perdita di posti di lavoro e per rilanciare negli anni a venire un sito industriale assolutamente strategico per l’intero territorio del sud delle Marche. Sono indispensabili inoltre garanzie certe sulla copertura economica degli ammortizzatori sociali in funzione del nuovo piano industriale a tutela del reddito dei lavoratori e delle loro famiglie».