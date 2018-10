Allerta meteo da domenica a martedì: in arrivo piogge intense, vento forte e mareggiate

FERMO - Allerta meteo gialla per tutto il territorio regionale, che da domenica a martedì sarà interessato da intense precipitazioni, accompagnate da forti raffiche di vento, in particolare lungo la costa, dove si attendono mareggiate

Si preannunciano una domenica ed un avvio di settimana critici, viste le previsioni meteo dei prossimi giorni. La regione Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per il Fermano dal 28 al 30 ottobre. Si attendono precipitazioni intense, che riguarderanno l’intero territorio regionale. Sorvegliata speciale anche la zona costiera, che dovrebbe essere interessata da forti venti ed intense mareggiate.

Ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione il sindaco di Porto Sant’Elpidio Nazareno Franchellucci, alla vigilia di una giornata speciale per la sua città, che come tradizione concluderà i festeggiamenti patronali domani con la grande fiera di San Crispino. Un evento che ha sempre richiamato migliaia di presente per tutta la giornata, ma che ora deve fare i conti con delle previsioni tutt’altro che rassicuranti