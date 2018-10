MOTOCROSS - Alessio Della Mora è Campione Regionale nella Elite Mx1. Il sodalizio di Montegranaro, tramite i propri piloti, rimane in piena corsa per la conquista di altri titoli alla vigilia di un'emozionante resa dei conti 2018

MONTEGRANARO – Si è svolta sul tracciato pesarese di Fermignano la penultima prova del Regionale Marche Umbria Fmi di questa annata, su una pista come al solito ben preparata con la piena fruibilità limitata però dalla nebbia che, specialmente al mattino, ha rallentato il programma di sfide fortunatamente senza stravolgerlo.

I piloti del Moto Club Lion hanno mandato in scena buone prove, ponendo le basi per la conquista di alcuni titoli regionali, da raccogliere nel finale di stagione alle porte, ad iniziando però dal successo griffato da Alessio Della Mora.

Per lo stesso due manche partite al comando. In gara uno è stato il solo Muratori a precederlo all’arrivo mentre, nella seconda, per Della Mora c’era un quinto posto. Nella classifica di giornata chiudeva però al primo posto tra gli Elite Mx1 confermandosi, con una gara di anticipo, campione 2018 per la regione Marche, titolo a ripagarlo dei tanti sforzi profusi in una stagione a fasi alterne.

Molti dei ragazzi veregrensi erano concentrati nella classe Expert, il migliore nella Mx1 è risultato Stefano D’Angelo, secondo assoluto a fine giornata ed ancora in corsa per il secondo posto nella categoria di riferimento.

Nella Mx2 poteva andare meglio a Manolo D’Ettorre, ma a fine giornata il pilota ha raccolto un tredicesimo assoluto di categoria, che lo mantiene in corsa per il podio di campionato.

Anche Simone Galassi, in gara nella Expert Mx2, a fine giornata transitava dopo il vertice, precisamente al quindicesimo posto assoluto che lo inchioda ad una coda si stagione senza nessuna velleità di classifica.

In ultimo Stefano Sergiacomo, nella Rider Mx1 a concludere al terzo posto nella classifica di giornata, rimanendo in corsa per il podio di campionato.

p. g.