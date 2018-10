La scuola primaria Cavour di Fermo ancora premiata al Festival della scienza di Genova

FERMO - Il plesso dell'Isc Fracasetti-Capodarco tra i premiati del concorso nazionale Federchimica Giovani, per gli esperimenti sulla lievitazione e fermentazione condotti con le insegnanti Antonella Scialè e Barbara Luciani

Al Palazzo Ducale di Genova si è svolta venerdì 26 ottobre la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici del concorso nazionale “Federchimica Giovani”. Per la terza volta la Scuola “Cavour” ottiene il prestigioso riconoscimento nazionale. Il progetto premiato quest’anno è l’elaborato multimediale “Magia chimica nel pane e nel vino” che intende avvicinare i bambini molto piccoli alla scienza, partendo dalla loro innata curiosità, rispettando la loro delicata fase dell’età evolutiva ed evitando inutili anticipazioni cognitive.

Dopo le esperienze dirette della vendemmia e della panificazione, i bambini della 2 A e della 3 B hanno superato in modo graduale e rispettoso la visione magica dei fenomeni che poi in aula hanno riprodotto. Hanno condotto esperimenti sulla lievitazione e sulla fermentazione, ricercato significati generali, oggettivi, validi per tutti, lavorato insieme nel confronto delle ipotesi, nel controllo delle variabili e delle costanti, in un’esperienza laboratoriale che promuove l’acquisizione dell’abito metodologico proprio della scienza.

Grande la soddisfazione della dirigente Annamaria Bernardini, delle insegnanti delle classi Antonella Scialè e Barbara Luciani, dei genitori e soprattutto degli alunni che con la considerevole somma di 1.750 euro potranno acquistare attrezzature tecnologiche con le quali realizzare lavori di gruppo in classe.