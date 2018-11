Ai nastri di partenza “Riabita, il salone dell’abitare” SCOPRI TUTTO IL PROGRAMMA

L’edizione 2018 vede la presenza di oltre 150 aziende espositrici proveniente da tutta Italia; con 7.500 metri quadrati espositivi e la previsione di oltre 10.000 visitatori tra operatori del settore e pubblico interessato alle tematiche sviluppate.

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 novembre al Fermo Forum partirà la quarta edizione di Riabita. Nata nel 2015, un anno prima che gli eventi sismici sconvolgessero il nostro territorio, Riabita ha fin dall’inizio fatto dei temi della sicurezza, della ricostruzione compatibile con l’ambiente, del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili la propria mission. Con il susseguirsi delle varie edizioni, ferma restando la rilevanza che ha assunto il tema della ricostruzione post terremoto, altri vari temi sono stati affrontati ed approfonditi. L’accessibilità, la domotica, la ricerca di nuovi materiali eco-compatibili e nuove metodologie costruttive hanno coinvolto aziende espositrici, professionisti, ordini dei categoria, associazioni e cittadini sensibili ai temi di nuove costruzioni, ristrutturazioni e tutela dell’ambiente.

La giornata di venerdì 9 sarà inaugurata dal Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, che ha sempre condiviso il significato strategico della manifestazione, dal neo Presidente della Camera di Commercio regionale Gino Sabatini e dal Vice-Governatore della Regione Marche Anna Casini, direttamente coinvolta ed interessata alle tematiche affrontate visto che come Assessore ricopre, tra le altre, le deleghe all’edilizia pubblica, al governo del territorio, all’urbanistica, alle infrastrutture.

L’edizione 2018 vede la presenza di oltre 150 aziende espositrici proveniente da tutta Italia; con 7.500 metri quadrati espositivi e la previsione di oltre 10.000 visitatori tra operatori del settore e pubblico interessato alle tematiche sviluppate. Già dal primo giorno – venerdì 9 – avranno luogo due degli importanti convegni che fanno da corollario alla ormai affermata e consolidata manifestazione. La Lega del Filo d’Oro con “Una casa in tutti i sensi” porterà la sua testimonianza sull’importanza di come un’abitazione “accessibile” possa contribuire ad abbattere le barriere dell’isolamento.

“La qualità dell’ambiente indoor: benessere e salute negli spazi abitativi” è il secondo tema che varrà trattato nella stessa giornata. L’aria che si respira negli spazi chiusi, la sua salubrità, la sicurezza e le prestazioni energetiche – insieme al rapporto tra natura ed architettura con l’approfondimento sui materiali da costruzione eco-compatibli – saranno gli argomenti affrontati dai vari relatori di aziende, associazioni, ordini professionali ed Unicam. A cura di Mapei Academy ci sarà un seminario su “Le strutture esistenti: impermeabilizzazione, rinforzo strutturale e risanamento”.

Si prosegue sabato 10 al mattino con “Un manifesto per la ricostruzione inclusiva” legato ai temi dell’accessibilità e della sicurezza domestica; “Abitare il futuro: bellezza, efficienza e sostenibilità” – curato da ClimAbita Foundation – si occuperà dell’edilizia del cambiamento con sessioni tecniche di dimostrazione. Nel pomeriggio si approfondirà “La ricostruzione possibile: efficiente, sostenibile e solidale” con il contributo del MiBACT Marche e degli Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori ed Ingegneri della Provincia di Fermo. Sempre nel pomeriggio di sabato si parlerà di “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, linee vita e reti di sicurezza”. Alle 10 nell’Area Meeting del Padiglione A, il prof. Stefano Cianciotta presenterà il suo ultimo libro “ I No che fanno la decrescita”.

Gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e gli Ingegneri della Provincia di Fermo intendono sviluppare il tema della ricostruzione del futuro dei piccoli centri nel convegno “Il progetto di qualità per i centri storici minori” che si terrà nel pomeriggio di sabato 10 novembre.

Domenica 11 è la volta del tema al centro dello scenario regionale “Ricostruzione post sisma: obiettivi e risultati” con la presenza delle associazioni di categoria, di Unicam e del neo Commissario alla ricostruzione Prof. Pietro Farabollini. Sempre domenica il tema “La bellezza” sarà esaminato nell’ambito di Riabita Accessibile con “La cura del bello – dall’individuo alla famiglia sociale” (con il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise) e “La casa accessibile nella fruibilità del fashion” (sport integrato e Panathlon).

Una quarta edizione ricca di contenuti; un percorso in costante crescita che anno dopo anno si afferma sempre di più, in ambito interregionale e nazionale, come uno degli appuntamenti all’avanguardia e più importanti nel settore.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo avvierà a Riabita 2018 il tour della mostra itinerante di progetti degli iscritti, che proseguirà nei prossimi mesi in diversi Comuni del territorio. “Rare architetture”, il titolo dell’esposizione, è una delle iniziative intraprese dal Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con i suoi iscritti, per promuovere localmente il progetto di qualità e la cultura architettonica e paesaggistica, intesi come strumenti per ripensare gli spazi costruiti e aperti nei quali viviamo, adattandoli ai cambiamenti tecnologici, economici e culturali.

La mostra sarà presentata al pubblico venerdì 9, contestualmente all’inaugurazione dell’edizione 2018 di Riabita ed occuperà uno spazio di ampia visibilità nei padiglioni del Fermo Forum.