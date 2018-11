CIVITANOVA MARCHE - L’assise, che discuterà di progetti e interventi che andranno a segnare un passaggio epocale per la Bcc di viale Matteotti, è convocata per le ore 11 di domani al ristorante Orso di Civitanova

E’ convocata per domani una storica Assemblea dei Soci della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro.

“L’assise, che discuterà di progetti e interventi che – fanno sapere dalla stessa Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – andranno a segnare un passaggio epocale per la Bcc di viale Matteotti, è convocata per le ore 11 presso il ristorante Orso di Civitanova.

La compagine sociale della Banca sarà chiamata a votare il progetto industriale aggregativo con la Bcc di Suasa (fusione per incorporazione della Bcc di Suasa nella Bcc di Civitanova), la nuova denominazione sociale e il nuovo logo della Banca, il nuovo statuto sociale per ingresso nel gruppo bancario cooperativo facente capo a Cassa Centrale Banca spa”.