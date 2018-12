Nel weekend alla Faleriense “La magia del natale”, parte l’avventura di Faleria Enjoy

PORTO SANT'ELPIDIO - Pronto il primo evento della neonata associazione commercianti guidata da Gioia Giandomenico, sabato e domenica tante attrazioni, dal villaggio degli elfi al presepe vivente, tra Piazza Cervi, Piazza Giovanni XXIII e via Marina

di Pierpaolo Pierleoni

Non è un semplice evento natalizio, come se ne organizzano in ogni piazza. “La magia del Natale” segna a tutti gli effetti l’esordio della nuova associazione di commercianti Faleria Enjoy, costituitasi un paio di mesi fa. Inoltre, vuole rappresentare il segnale di risveglio del quartiere Faleriense, dove spesso si lamenta la carenza di iniziative ed attrazioni.

Ecco perchè intorno all’appuntamento che allieterà, sabato 8 e domenica 9 dicembre, via Marina, piazza Giovanni XXIII, piazza Fratelli Cervi e dintorni c’è tanta attesa. Al punto che, racconta la presidente di Faleria Enjoy Gioia Giandomenico, “in questi giorni capita che mi fermino dei cittadini, si complimentino e mi diano piccole offerte in denaro, 5 o 10 euro, per esprimere vicinanza all’associazione e incoraggiarci ad andare avanti”. Tanto lavoro per la presidente, titolare di un centro estetico, per Giuseppe Polimeno e per tutto il direttivo (composto da Deborah Dionigi, Silvia Valentini, Ylenia Partemi, Daniele Mignini, Ambra Di Rosa). La neonata associazione si è costituita da poco, ma ha attecchito rapidamente. “Ha aderito circa l’80% dei commercianti della Faleriense – fa sapere Gioia Giandomenico – speriamo che anche il restante 20% apprezzi i nostri sforzi e si aggreghi. Ci siamo costituiti da poco, in 40 giorni abbiamo messo su questo evento, malgrado la scarsa esperienza. Ce l’abbiamo messa davvero tutta. L’associazione è nata per riqualificare il quartiere. Da anni mi batto per questo, chiedevo più considerazione e maggiori iniziative. Poi ho deciso di agire e non limitarmi a parlare. Vedo intorno tanto entusiasmo e voglia di collaborare, c’è un’atmosfera positiva. Questa è solo la partenza, a gennaio inizieremo a programmare per tempo il calendario 2019, abbiamo già 4 eventi in testa da organizzare nell’arco dell’anno”.

Molte le attrazioni per i due giorni di festa alla Faleriense, con tanto di illuminazione stellata a ravvivare il quartiere. Si inizia alle 10, si termina alle 22. Per tutto il weekend ci saranno gonfiabili per bambini e lo stand gastronomico gestito direttamente da Faleria Enjoy con panini, snack, birra e vin brulé, oltre ad un mercatino artigianale in via Marina. Saranno itineranti le mascotte di Walt Disney a cura della TJ production. Sabato, dopo l’accensione dell’albero, via con i canti natalizi del coro Le voci dell’Unisono. Collabora anche il Veregra street festival, che proporrà alcuni artisti di strada e le loro spettacolari esibizioni. Ci saranno la casa di Babbo Natale e il villaggio degli elfi in piazza Cervi organizzato dall’associazione Aps Alchemilla e della Cooperativa sociale Cooss Marche. Dalle 18 alle 20, presepe vivente in piazza Giovanni XXIII, davanti alla chiesa del Sacro cuore, a cura di Orietta Cicchinè.

Alle 16 del sabato, in piazza Cervi in scena Nel regno di Frozen a cura di TJ production. La domenica ci saranno anche i Sub Limen con le loro performance tra street dance e teatro. Alle 15 del 9 dicembre il flash mob col lancio di 500 palloncini che voleranno in cielo, immortalati da un drone. Alle 15.30 via al torneo dell’amicizia di burraco al salone parrocchiale del Sacro cuore, con raccolta di fondi in favore della Onlus Volere volare. Ci sarà anche il Virtus acrobatic team con danza aerea ed evoluzioni. A chiudere, alle 18.30, il concerto degli Spaghetti a Detroit.