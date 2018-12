PORTO SAN GIORGIO - Inaugurazione sotto tono per Natale d'Incanto. E non poteva essere altrimenti visti i fatti di Corinaldo. Alle famiglie delle vittime è stato rivolto un pensiero dal sindaco Loira. In segno di lutto è stato annullato lo spettacolo delle fontane danzanti.

di Sandro Renzi

Per la pista di ghiaccio bisognerà attendere domani pomeriggio. Motivi tecnici. Annullato invece lo spettacolo delle fontane danzanti in programma sempre domani pomeriggio “in segno di vicinanza e di lutto nei confronti delle giovani vittime di Corinaldo e delle loro famiglie”. Così l’amministrazione comunale. Natale d’Incanto, e non poteva essere diversamente, entra nel vivo con il pensiero rivolto a quanto accaduto in quella discoteca. E’ lo stesso sindaco Nicola Loira, tagliando nel pomeriggio virtualmente il nastro, a ricordare che “quello di oggi è un giorno tristissimo, forse il più triste per le Marche. Col cuore spezzato inauguriamo qualcosa destinato ai ragazzi ed alle famiglie. Famiglie che a poca distanza da qui sono straziate da una tragedia immane”. Per questo stesso motivo è stata cambiata la scaletta con cui la corale Angels VoiceChoir ha di fatto aperto, come da tradizione, il Natale sangiorgese nel giorno dell’Immacolata. “Non vogliamo offendere nessuno, ma anzi, ricordare quelle famiglie per le quali non ci sarà un Natale” ha aggiunto il promo cittadino. Parole che hanno lasciato posto subito dopo ad un minuto di silenzio in piazza Matteotti, dove sono arrivati anche diversi consiglieri comunali.

La pista di ghiaccio aprirà quindi i battenti domani alle 15 per consentire al ghiaccio di consolidarsi perfettamente. Il via oggi è stato affidato alla corale che ha aperto l’esibizione con il brano “Signore delle cime in ricordo degli angeli di Corinaldo” hanno rimarcato i componenti. Da piazza Matteotti ci si è poi spostati su corso Castel San Giorgio, ribattezzato la via dei presepi. Messe da parte per un po’ le polemiche che hanno accompagnato l’installazione della pista di ghiaccio, finalmente in città si comincia a respirare aria di Natale. Tutte le principali attrazioni inserite in cartellone sono state ufficialmente aperte. Il Villaggio di Natale, con le tradizionali casette di legno, già dal mattino. Nella Sala Castellani sono state esposte le opere di Giacomo Bazzani, dell’associazione Gessare Capellette e del centro sociale Don Bosco. Presepi originali, altri tradizionali, realizzati insieme a Roberto Vittori, che presto, forse la prossima settimana, andranno ad aggiungersi a quello altrettanto atteso nella chiesa del Crocifisso allestito dalla signora Renata Ficiarà. E questa sera al Teatro comunale, alle 21.15, “Natale e solidarietà”, spettacolo con artisti sangiorgesi insieme per la Croce Azzurra.

E domenica, tra le tante iniziative, ci sarà la seconda serata della rassegna di teatro dialettale alle ore 17 e il concerto nella chiesa Sacra famiglia della Corale Shalom alle 18. Natale d’incanto vede la collaborazione, tra le altre cose, della Confcommercio, della Cna e della Pro Loco.