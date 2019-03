SERVIZI - Dopo l'accordo con la Regione Marche lavori in corso nel tratto compreso fra Bagni Anna e lo Chalet 99. La soddisfazione del sindaco Paolo Calcinaro e del suo vice Francesco Trasatti

Arriva il wi-fi gratuito in spiaggia. Lavori in corso sul lungomare fermano in questi giorni per l’installazione dell’importante infrastruttura che coprirà il litorale cittadino (nel tratto compreso fra Bagni Anna e lo Chalet 99). Lavori che fanno seguito ad un accordo con la Regione Marche, che lo ha supportato, nell’ambito del progetto denominato “WIFI Spiagge Marche” per la realizzazione di un sistema unico di erogazione del servizio di connettività wifi per tutto il litorale marchigiano, progetto al quale il Comune di Fermo ha aderito.

Un sistema che consentirà a ogni utente, visitatore e turista di potersi connettere alla rete con un dispositivo (tablet, pc, smartphone) e navigare su internet gratuitamente.

“Un servizio che sicuramente ammoderna la nostra spiaggia, strumentazioni informatiche importanti per la città ed il turismo, che contribuiscono a rendere una città come Fermo, a vocazione turistica e culturale, dotata di tutti quei sistemi che la possono rendere digitalmente avanzata. Si comincia con questo percorso e contiamo di proseguire con la prossima stagione” ha detto il sindaco Paolo Calcinaro.

“Si tratta di un’infrastruttura importante che ci consentirà anche di far conoscere le iniziative culturali in città, di dare informazioni turistiche sui nostri musei e sulle bellezze culturali di Fermo da visitare. Sicuramente un tassello importante in fatto di servizi, anche alla popolazione turistica che d’estate affolla le nostre spiagge” ha aggiunto l’assessore al turismo Francesco Trasatti.