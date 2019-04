Il segretario generale Cgil Landini nei Comuni colpiti del sisma: tappa a Fermo

FERMO - "Questo viaggio - spiegano dalla Cgil - con le sue tappe nei luoghi più drammaticamente colpiti del sisma, rappresenta un’occasione per misurarsi con le difficoltà quotidiane e con i bisogni delle popolazioni delle aree del sisma ma anche per fare il punto sui ritardi della ricostruzione e su come garantire prospettive di sviluppo a quelle realtà"

... lunedì 1 Aprile 2019 - Ore 15:02