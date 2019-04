MARCHE - Dalla Regione: "Saranno effettuate 1.200 interviste nel corso dell’anno, condotte da personale specializzato. Il campione di anziani da intervistare è stato estratto dall’anagrafe sanitaria regionale"

“È iniziata, nelle Marche, dal mese di febbraio, la quarta rilevazione (sorveglianza epidemiologica) di ‘Passi d’Argento’. L’indagine – spiegano dalla Regione – ha lo scopo di reperire informazioni sullo stato di salute e sulla qualità di vita degli over 65enni. Saranno effettuate 1.200 interviste nel corso dell’anno, condotte da personale specializzato. Il campione di anziani da intervistare è stato estratto dall’anagrafe sanitaria regionale.

Negli anni successivi verranno svolte 600 interviste annuali, attraverso il coordinamento dell’Osservatorio epidemiologico regionale dell’Agenzia regionale sanitaria. L’attività territoriale verrà coordinata dai professionisti referenti dei Centri epidemiologici delle Aree Vaste dell’Asur (Agenzia sanitaria unica regionale). Il progetto è promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) del ministero della Salute e dalle Regioni, con il supporto tecnico-scientifico del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità (Cnesps). L’indagine registrerà, per persone di età uguale o superiore a 65 anni, la qualità della vita percepita, insieme ad alcuni aspetti sociali, sanitari e ambientali, con lo scopo di mettere a disposizione informazioni che possano permettere di mantenere gli anziani in buona salute. Le precedenti rilevazioni marchigiane si sono svolte sotto forma di esperienza pilota e, successivamente, su scala regionale (2014-2015)”.