Malena a pranzo a Porto Sant’Elpidio: relax allo chalet prima dello show

PORTO SANT'ELPIDIO - La diva hard di passaggio sulla costa per una visita all'amico Umberto Tofoni, l'ideatore dei papillon in vetro Poculum

La regina dell’hard italiano di passaggio a Porto Sant’Elpidio. Filomena Mastromarino, meglio nota come Malena, è stata avvistata oggi a pranzo allo chalet Skipper sul lungomare centro. Qualche ora di relax per la pornostar, nelle Marche in questi giorni per un doppio spettacolo. Ieri sera era in un locale di Trodica, stanotte si esibirà invece a Porto Recanati. In abito nero ed occhiali scuri, la sua presenza non è passata inosservata ed ha attirato l’attenzione e la curiosità di diversi bagnanti. Malena è anche un volto noto al grande pubblico, vista la sua partecipazione ad un’edizione dell’Isola dei famosi e le frequenti ospitate televisive, in particolare nei programmi di Barbara D’Urso.

Tra le due date ha deciso di far visita all’amico Umberto Tofoni, “l’artigiano sognatore” di Porto Sant’Elpidio, noto per aver ideato, nella vetreria artistica di famiglia, i papillon in vetro con il marchio Poculum. Umberto e l’attrice si conoscono da circa un anno e mezzo, tramite un’amica comune. “Mi trovavo in Puglia e capitò l’occasione di conoscere Malena, che vive a Gioia del Colle. Da allora è nata un’amicizia, ci siamo visti e sentiti spesso, lei ha diversi prodotti della linea Poculum, questi sono i suoi ultimi spettacoli prima di qualche settimana di riposo. Dato che in questi giorni aveva due date nelle Marche ci tenevo a farle conoscere la mia città, è una persona fantastica”.

P.Pier.