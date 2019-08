PORTO SAN GIORGIO - Appuntamento giovedì alle 21,30. Si prevedono due ore di spettacolo presentate da Marco Zingaretti. Il 23 agosto la vincitrice parteciperà a Loreto alla finale regionale per la fascia di Miss Marche

Giovedì prossimo, alle 21.30, piazza Matteotti sarà animata da un appuntamento di bellezza e spettacolo: la selezione del concorso Miss Italia.

“La manifestazione, organizzata dall’assessorato allo Sport, con la collaborazione della Pro Loco cittadina e dell’agenzia Pai, vedrà sfilare in passerella oltre 20 giovanissime in lizza per la fascia di Miss Sorriso. La vincitrice dell’appuntamento sangiorgese avrà diritto all’accesso diretto alle pre-finali nazionali in programma a Jesolo nel prossimo mese di settembre. Si prevedono due ore di spettacolo presentate da Marco Zingaretti.

Il 23 agosto la vincitrice parteciperà a Loreto alla finale regionale per la fascia di Miss Marche. Nelle Marche 9 ragazze accederanno alla passerella nazionale, anticamera della finalissima”.

“Ci aspettiamo una serata divertente e partecipata dai parte della città e dei turisti – afferma Guerriero Berardini della Pro Loco – Avremo l’assegnazione di una fascia potrà fare strada all’interno del noto concorso nazionale. Con l’amministrazione, attraverso la disponibilità dell’assessore Valerio Vesprini, abbiamo voluto e ottenuto questa data per arricchire il programma delle manifestazioni estive”.