Torna la Festa dell’Unità del Pd comunale: “Versione rivisitata nel cuore di Fermo”

Da Venerdì 13 Settembre fino a domenica 15 avrà luogo la Festa de l’Unità del PD Comunale di Fermo: ” Quest’anno – spiegano gli organizzatori – in una versione rivisitata e più dinamica nel cuore della città capoluogo in Piazzale Azzolino. Si darà più spazio ai dibattiti con dei momenti musicali a fine serata, in una logica di vetrina sulla piazza dove i nostri amministratori e segretari si confronteranno in pubblico”.

Tra gli appuntamenti più attesi quello che vedrà la partecipazione del governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli intervistato da Andrea Braconi di Cronache Fermane e Radio Fermo Uno. Tema dell’incontro, in programma domenica 15 settembre alle ore 19.15 “Marche, bellezza infinita”. Quando mai interessante, viste anche le nuove dinamiche di governo nazionale, l’altro dibattito fissato sempre per domenica, questa volta alle 20.30, da titolo “Riaccendiamo l’Italia” e che vedrà protagonista il senatore del Pd Francesco Verducci intervistato da Andrea Braconi di Cronache Fermane e Radio Fermo Uno.

Protagonisti, nelle giornata di venerdì e sabato, saranno invece Fabrizio Cesetti, Moira Canigola, Giovanni Gostoli segretario regionale Pd, Fabiano Alessandrini, Paolo Nicolai, Francesco Giacinti e Pierluigi Malvatani. Ospite anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Al termine di ogni dibattito spazio alla musica live.