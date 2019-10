SOLIDARIETA' - La serata è stata anche occasione per un bilancio delle attività kiwaniane portate avanti, e a termine, nel corso dell'anno

Sabato scorso si è svolta, all’hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto, la conviviale di riconferma, a presidente del Kiwanis club di Fermo, di Ida Capriotti. “In molti – il resoconto della serata fornito proprio dal Kiwanis di Fermo – hanno partecipato all’evento con, oltretutto, una numerosa e qualificata rappresentanza di autorità kiwaniane provenienti dagli altri club del Distretto San Marino- Marche. La finalità della serata è stata quella di raccogliere fondi per aiutare una famiglia della zona, che oltre a versare in difficoltà economiche, dovrà supportare la figlia minorenne in un intervento chirurgico molto delicato e difficile.

Finalità, d’altra parte caratteristica dell’essere kiwaniano, secondo il nobile fine ‘fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te’. A tal proposito la presidente Ida Capriotti ha ricordato le principali iniziative intraprese nel 2018-2019 dal kiwanis Club di Fermo, ovvero buoni spesa con la scritta ‘Non Alcol’ per famiglie bisognose del Comune di Fermo, la donazione di un tavolo da ping pong alla casa famiglia San Gemma Galgani di San Benedetto del Tronto, in occasione dell’Epifania 2019 sono stati elargiti doni , con visita alle Case di Riposo Sassatelli di Fermo e San Gaetano di Porto San Giorgio. E ancora, la donazione di materiale didattico alla scuola Giovanni Paolo II di Monsampietro Morico, la donazioni di apparecchiature mediche sia al reparto di Oncologia Pediatrica, che a quello di Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale civile Salesi di Ancona. E, insieme agli altri club del distretto San Marino- Marche in occasione delle Feste di Natale e d’estate, una conferenza sul tema dell’Autismo con la neuropsichiatra infantile Barbara Pirri, una seconda sul tema ‘Viaggio intorno al Cibo’ con la dottoressa Maria Lucia Gaetani. Infine, la presidente ha ringraziato i partecipanti, sensibilizzandoli alle nobili finalità kiwaniane ed invitandoli a condividere le attività umanitarie del club”.