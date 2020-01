I volontari del Servizio Civile Nazionale Unpli Marche in visita all’area archeologica La Cuma

MONTE RINALDO - La visita ha avuto lo scopo di approfondire la storia e la cultura del territorio delle Marche, che affonda le sue radici nell'antichità.

Bellissima giornata quella di venerdì 24 gennaio a Monte Rinaldo con i volontari del Servizio Civile Nazionale Unpli delle Marche all’Area Archeologica La Cuma. L’occasione è stata per una importante uscita che ha dato modo di visitare un gioiello dell’archeologia marchigiana e cioè l’area archeologia La Cuma di Monte Rinaldo.

La visita ha avuto lo scopo di approfondire la storia e la cultura del territorio delle Marche, che affonda le sue radici nell’antichità. Luoghi vissuti in età romana, come luoghi di culto, nonché come importanti luoghi di collegamento della viabilità romana nella regione Marche. I volontari sono stati accolti dalla Pro Loco Cuma, dalla volontaria del servizio civile unpli della Pro Loco di Monte Rinaldo e dal sindaco di Monte Rinaldo Gianmario Borroni.