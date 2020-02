Borsa Internazionale del Turismo: anche quest’anno Porto Sant’Elpidio presente

PORTO SANT'ELPIDIO - Non mancheranno le collaborazioni con le altre importanti istituzioni locali come Marca Fermana e Tipicità

Anche quest’anno Porto Sant’Elpidio cavalcherà la notorietà della BIT Fiera Internazionale che accoglierà a Milano dal 9 all’11 febbraio il gotha del turismo istituzionale e business to business. Una presenza irrinunciabile quella di Porto Sant’Elpidio che dividerà lo spazio con i comuni di Fermo e Sant’Elpidio a Mare presso lo stand dell’Associazione B&B del Fermano guidata da Devis Alesi.

Non mancheranno le collaborazioni con le altre importanti istituzioni locali come Marca Fermana e Tipicità, quest’ultimo promotore del vernissage previsto per domani, martedì 11 febbraio, alle 17.30 presso la sede di Anci Lombardia, una passerella d’eccezione per il festival del 7, e 9 marzo dedicato al cibo e al saper fare marchigiano e del Grand Tour delle Marche, un evento spettacolo al quale interverranno imprenditori, rappresentanti della stampa ed amministratori , tra i quali l’Assessore allo Sport e Turismo Elena Amurri: « Anche quest’anno non potevamo mancare l’appuntamento con la Bit che resta un importante punto di riferimento per far conoscere Porto Sant’Elpidio, non solo al pubblico ma anche ai buyer, alle agenzie di viaggio e a coloro che propongono pacchetti turistici. La nostra partecipazione si inserisce in una più ampia politica di collaborazione avviata con le strutture ricettive e le altre realtà limitrofe con l’obiettivo di massimizzare le risorse per ottenere maggiori contatti a vantaggio di tutti. Protagonisti saranno ancora una volta gli eventi della nostra città che già preannunciano un accattivante calendario ed un anno particolarmente importante, non solo per la tappa del Giro d’Italia».