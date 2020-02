FERMO - Dal Comune: "Gli organizzatori comunicheranno quanto prima eventuali aggiornamenti, l’eventuale recupero o l’eventuale annullamento definitivo con le conseguenti modalità di rimborso dei biglietti, attraverso i canali istituzionali di comunicazione del Comune di Fermo"

“In ottemperanza all’ordinanza del presidente della giunta regionale Marche numero 1 del 25 febbraio 2020 (Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) che dispone ‘la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura’ e ‘la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche’ dal 26 febbraio al 4 marzo, si comunica che la data zero del tour Raf Tozzi, in programma il 29 febbraio al Teatro dell’Aquila di Fermo, non avrà luogo”. E’ quanto annunciano dal Comune di Fermo.

“Gli organizzatori – aggiungono dal Comune – comunicheranno quanto prima eventuali aggiornamenti, l’eventuale recupero o l’eventuale annullamento definitivo con le conseguenti modalità di rimborso dei biglietti, attraverso i canali istituzionali di comunicazione del Comune di Fermo”.