di Sandro Renzi

La Notte dei saldi ai nastri di partenza. Si svolgerà sabato 1 agosto a partire dalla 2o ma, ci tiene subito a precisare l’assessore Valerio Vesprini, non ha nulla a che vedere con le edizioni della notte rosa. “Impensabile organizzare questo evento in emergenza Covid 19”. Ecco allora la scelta di puntare su un’altra manifestazione che ha senz’altro una caratterizzazione commerciale ma porterà comunque gente in città. “Il 1 agosto partono i saldi -ha detto Vesprini- così insieme alla Confcommercio abbiamo voluto dare vita una serata dedicata allo shopping”. I negozi faranno sconti ed accoglieranno i clienti, ma il contorno prevede che sui principali viali e vie del centro vi siano altre attrattive. “Minieventi legati ai bambini, ai ragazzi, per accompagnare i genitori durante lo shopping” rimarca ancora Vesprini.

“Importante il supporto della Confcommercio e dell’associazione Sport Eventi “ha aggiunto il dirigente Carlo Popolizio. E’ stata poi la volta di Teresa Scriboni della Confcommercio Marche centrali. “Orfani della Notte Rosa quest’anno -ha ricordato- abbiamo optato per un evento commerciale diverso che vuole dare una mano ai nostri operatori. La città si è trasformata nel frattempo in un grande gazebo all’aperto per i pubblici esercizi che hanno ricominciato a lavorare. Soffrono invece le altre attività. Speriamo che la gente passeggi e vada a visitare i nostri negozi che sono una eccellenza offrendo una qualità variegata di prodotti”. Il pensiero va comunque già al prossimo anno quando, Covid19 permettendo, la notte rosa durerà più di un giorno. “Sul piano della viabilità ci saranno delle modifiche che porteranno a creare una maxi isola pedonale dalla Statale al lungomare Gramsci in tutta l’area del centro” ha infine precisato l’assessore Vesprini.