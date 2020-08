FERMO - Le più belle colonne sonore del cinema internazionale eseguite dalla banda giovanile della Città di Fermo. Appuntamento il 3 agosto a villa Vitali



Sarà un piacevole omaggio al cinema internazionale con le musiche e le colonne sonore che ne hanno fatto nella maggior parte dei casi un felice segno di riconoscimento di film e pellicole famose, l’indizio con cui subito richiamare alla mente titoli immortali del grande schermo. Dalle musiche de La vita è bella a Star Wars da Alice in Wonderland fino ad un doveroso omaggio al maestro Ennio Morricone scomparso pochi giorni fa.

Saranno quelle che verranno eseguite da musicisti d’eccezione, ovvero i componenti della banda giovanile Città di Fermo diretti dal maestro Mirco Barani, il prossimo 3 agosto nella suggestiva atmosfera dell’arena di Villa Vitali (inizio ore 21.30) nel corso della serata dal titolo Musiche da Oscar. Una serata che verrà ulteriormente impreziosita dalla voce del soprano Stefania Donzelli, dal violino di Sonia Breval e dall’oboe di Pierpaolo Ottavi.

“Un’iniziativa che vede l’organizzazione dell’associazione Amadeus, con il patrocinio del Comune di Fermo con l’assessorato alla Cultura.

Nonostante un’estate orfana della masterclass e delle iniziative con la banda giovanile – ha detto l’assessore alla cultura Francesco Trasatti – con l’associazione Amadeus che ringrazio siamo riusciti a organizzare una serata con il fascino di musiche senza tempo, di colonne sonore che sono pietre miliari della storia del cinema e che nell’esecuzione dei ragazzi della banda Città di Fermo assumerà una connotazione tutta particolare e originale, con una serata da non perdere”.

Una nuova iniziativa che si inserisce nel novero delle tante attività proposte dall’associazione, fra cui la partecipazione a diversi concerti e a rassegne nelle Marche e fuori. Una realtà quella dell’associazione Amadeus, presieduta da Arianna Isidori e che ha come Direttore artistico e maestro della Banda giovanile il maestro Mirco Barani, che si sta consolidando sempre più e che può contare dal 2018 su una nuova sede stabile che l’Amministrazione Comunale ha realizzato e che ospita anche Vox Poetica e Accademia Giostra.

In ottemperanza alla normativa nazionale, anche per la serata di Musiche da Oscar del 3 agosto è necessaria la prenotazione al numero unico 0734. 343434 (costo 3 euro)”.