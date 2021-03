Arriva il laboratorio Job Time, formazione per giovani alla ricerca di occupazione

FERMANO - Serie di incontri in remoto organizzati dall’Ambito Sociale XIX. Un'occasione per i giovani (18-35 anni) per ottenere un'ulteriore angolo di formazione gratuita online, iscrizioni entro il prossimo 6 aprile

29 Marzo 2021 - Ore 15:11 ...

Job Time è un nuovo percorso formativo breve ideato dall’Ambito Territoriale Sociale che consentirà ai giovani del territorio di acquisire competenze trasversali e orientarsi alla ricerca del lavoro.

Il laboratorio è dedicato ad una fascia di popolazione ricompresa tra 18-35enni domiciliati nella provincia di Fermo, si articola su 20 ore, tutte in remoto, ed è ad accesso completamente gratuito, con il limite di 10 partecipanti.

Il termine per iscriversi è martedì 6 aprile 2021, per partecipare bisogna scrivere alla mail: ats19.marche@gmail.com o telefonare al numero 351.5969378. L’articolazione del laboratorio prevede due moduli a settimana della durata di 2 ore, da svolgersi prevalentemente lunedì e giovedì in orario serale a partire da lunedì 12 aprile 2021 e permetterà di conseguire un attestato rilasciato dall’Ambito Territoriale Sociale XIX.

Il laboratorio Job Time è realizzato grazie al sostegno della Regione Marche e alla collaborazione del Comune di Fermo. La direzione scientifica è curata da Alessandro Ranieri, coordinatore di Ambito, e da Paolo Nanni, comunicatore e formatore, all’interno del progetto “Fare-Rete”, realizzato con Cantiere Musicale, Nufabric, Philosofarte, Turismarche, Veregra Lab. Al progetto partecipano lo psicologo Gianluca Antoni con un workshop dal titolo “Trova il tuo lavoro in 10 semplici passi” in modo completamente gratuito. Completano il roster dei formatori Paolo Roganti, project manager proveniente da ambiti trasversali, quali orientamento lavorativo, digital strategy, mindfulness, e Paolo Nanni, comunicatore esperto in life skills, piattaforme digitali e promozione sociale.

Job Time non è che il primo di una serie di percorsi formativi brevi che saranno sviluppati all’interno del nuovo contenitore “Ats-Labs, laboratori per formare, aggregare, sostenere i giovani del fermano” con cui l’Ambito Territoriale Sociale vuole fornire ai giovani competenze trasversali, orientamento, stimoli alla crescita ed empowerment. Tali laboratori saranno allestiti e condotti in sinergia con altre azioni che l’Ambito sta già svolgendo o svolgerà nel prossimo periodo, così che siano l’occasione per i giovani partecipanti non solo di acquisire nuove competenze, ma anche di mettersi in luce e di iniziare un cammino che potrebbe sfociare in occasioni concrete di ulteriore formazioni, esperienze e lavoro.