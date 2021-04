“Fare un’impresa di successo”, su Zoom l’evento formativo targato CNA

EVENTO - Alessandro Migliore: "Per il capitano siamo andati in azzurro con Maurizia Cacciatori, perché ha capitanato la nazionale italiana di volley, ed abbiamo scelto il rosa di una donna di successo, orami a tutto campo nell’attività di potenziatrice motivazionale"

7 Aprile 2021 - Ore 17:09 ...

“Fare un’impresa di successo”: è l’evento formativo che propone venerdì 9 aprile, ore 11.00, su ZOOM, la CNA Fermo a conclusione delle sue attività in partnership con Provincia di Fermo e CCIAA delle Marche nell’ambito del progetto GenerYaction Generazione Giovani in Azione.

“Dopo lo sportello “Fare impresa” – sottolinea Paolo Silenzi, Presidente della CNA Fermo – sportello tuttora attivo ed a disposizione gratuita e due corsi di formazione sul fare impresa, abbiamo organizzato una manifestazione finale per dare a potenziali nuovi imprenditori o a chi è già in attività, una “carica” di determinazione quanto mai necessaria oggi, un tempo in cui non si debbono sbagliare mosse e cedere alla sfiducia”.

“Ci voleva un capitano e ci voleva un inventore. E’ con una battuta che Alessandro Migliore, direttore CNA Fermo, commenta la scelta dei “relatori”. Per il capitano siamo andati in azzurro con Maurizia Cacciatori, perché ha capitanato la nazionale italiana di volley, ed abbiamo scelto il rosa di una donna di successo, orami a tutto campo nell’attività di potenziatrice motivazionale. Per l’inventore abbiamo scelto fermano, con Giacomo Piccinini, uno dei ragazzi fermani ideatori del “Fantasanremo” a raccontare l’avventura di gruppo nata nel Bar Pinturetta e cresciuta da Porto sant’Elpidio ed Amandola per arrivare all’attenzione del web a livello mondiale”.

“Purtroppo senza giocare con le parole, afferma Paolo Silenzi, e lo dico da imprenditore, fare impresa è un’impresa ardua e tra una buona idea ed un’idea buona da realizzare c’è bisogno di tanto aiuto per affinare e concretizzare una business idea. Il nostro sportello c’è per questo.”

“L’appuntamento di venerdì è importante sia per i corsisti che per chi volesse prendere contatto con i temi che verranno affrontati in quella sede: si parlerà di motivazioni ma anche di collaborazioni. Noi ne abbiano avute tante. Torneremo a ringraziare pubblicamente allievi, docenti scolastici e del corso, dirigenti scolastici delle tre scuole che hanno scelto i nostri corsi per l’alternanza, e la Provincia di Fermo, la Presidente Canigola ed il suo staff. L’appuntamento è ghiotto. Moderatori dell’incontro saranno i giornalisti Andrea Braconi e Raffaele Vitali”.

L’evento si svolgerà sulla piattaforma ZOOM. Le credenziali d’accesso vanno richieste, entro le ore 10.00 di venerdì stesso, alla seguente mail: iscrizioni@cnafermo.it