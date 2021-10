‘Serata di Archi per Fermo’ con il concorso Postacchini. Gigliucci e Calcinaro: “La musica vicina all’animo”

FERMO - La serata al teatro dell'Aquila si terrà il prossimo 9 ottobre con inizio alle 20,55

La 28esima edizione del Concorso internazionale Violinistico Andrea Postacchini, organizzato dal Centro culturale Antiqua Marca Firmana, con l’amministrazione comunale di Fermo, la Regione Marche, la Camera di Commercio delle Marche e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, consueto e sempre atteso appuntamento del mese di maggio anche quest’anno, a causa della emergenza sanitaria, pur se posposto a ottobre, non ha potuto svolgere le prove di concorso.

Pertanto, nell’impossibilità di poter gestire e coordinare per il perdurare dell’emergenza un evento di grande portata e alto livello artistico – musicale come questo, l’organizzazione – in accordo con gli enti collaboratori, ha progettato e deciso di realizzare una serie di eventi a proseguimento della promozione nel mondo della città e suo territorio che prevede oltre alla presenza in teatro, le dirette streaming, radio e tv.

“Il prossimo appuntamento, ossia ‘Serata di Archi per Fermo’, il prossimo 9 ottobre al teatro dell’Aquila (con inizio alle 20,55) sarà in compagnia del maestro Pavel Berman e dell’orchestra di Archi ‘I Virtuosi Italiani’ con musiche di Rossini e Paganini. Un ulteriore segno che la città e la comunità – rimarcano il presidente del Centro culturale Antiqua Marca Firmana, Giulio Vinci Gigliucci, e il sindaco Paolo Calcinaro – vogliono dare nel nome della cultura e di una manifestazione che non può e non deve arrestarsi, ma anzi offrire, pur in misura diversa ma sempre con il prestigio che lo contraddistingue, un esempio di come la musica possa essere vicina all’animo umano, anche e soprattutto in questi frangenti”.