L’ambasciatrice del Sudafrica ricevuta dal prefetto Filippi

30 Marzo 2022 - Ore 09:20 ...

In occasione della visita a Fermo dell’ambasciatrice del Sudafrica in Italia, Nosipho Nausca-Jean Jezile, promossa per valutare le opportunità di intrecciare nuove relazione commerciali tra la Repubblica del Sudafrica ed il tessuto economico produttivo del territorio, l’ambasciatrice ha avuto modo di incontrare diversi rappresentanti delle istituzioni locali ed imprenditori dei settori del comparto calzaturiero, blue economy, nonché cantieristica, energia rinnovabili e trasformazione agroalimentare.

In particolare, un primo momento di riflessione si è svolto presso la sede di Fermo della Camera di Commercio delle Marche, nel corso del quale, con il presidente Sabatini, sono state affrontate varie tematiche relative allo sviluppo di proficui scambi commerciali.

Successivamente l’ambasciatrice si è recata presso il Palazzo del Governo di Fermo dove è stata ricevuta dal prefetto Vincenza Filippi.

«L’incontro – riferiscono dalla prefettura – si è svolto in un clima di fattiva cordialità ed è stato l’occasione per un proficuo dialogo su alcune rilevanti questioni e sui profili più prettamente istituzionali che interessano il territorio della provincia».