Polizia autostradale, Testa se ne va in pensione: Di Mizio nuovo comandante

POLIZIA - Questa mattina il saluto al comandante, il sostituto commissario coordinatore Roberto Testa, da 12 anni alla guida della sottosezione autostradale della Polstrada. Il nuovo comandante è l'ispettore Williams Di Mizio

31 Maggio 2022 - Ore 16:10 ...

Passaggio di consegne alla sottosezione autostradale della Polizia stradale di Porto San Giorgio. Il comandante Roberto Testa se ne va in pensione. E al suo posto arriva Williams Di Mizio. Questa mattina, alla sottosezione sangiorgese della Polstrada festa per il sostituto commissario coordinatore Roberto Testa che da domani è ufficialmente in quiescenza.

Testa ha infatti raggiunto il limite massimo di età per prestare servizio in Polizia. E così per lui è arrivato il momento di appendere stivali e divisa al chiodo, e godersi la meritata pensione. Il sostituto commissario da sempre è amato e stimato tra i tanti colleghi che nel corso degli anni hanno avuto l’onore di condividere con lui il servizio.

Ha sempre dimostrato alta professionalità e umanità sia quando era al distaccamento di Amandola sia nel corso dei 12 anni di comando a Porto San Giorgio. E tutto il personale gli ha mostrato gratitudine per la professionalità e le competenze trasmesse e condivise. Al suo posto, si diceva, arriva, assumendo il comando della sottosezione autostradale della Polstrada, l’ispettore Williams Di Mizio, già in servizio nella sottosezione sangiorgese. Di Mizio ha ricevuto l’incarico apicale direttamente dal Compartimento Polstrada delle Marche e assumerà formalmente il comando da domani mattina.