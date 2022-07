50 milioni alla filiera della pesca: il plauso di Marcozzi, Aguzzi e Pasqui a Battistoni

PESCA - «Con questo decreto si vogliono rilanciare gli investimenti nel settore ittico per valorizzare le produzioni nazionali più importanti e significative, individuate tra le specie più rappresentative»

28 Luglio 2022 - Ore 16:11 ...

«Un grande plauso al nostro Sottosegretario Mipaaf Francesco Battistoni che continua a lavorare per le categorie produttive con attenzione e costanza». Così in una nota l’assessore regionale Stefano Aguzzi, la capogruppo regionale FI Jessica Marcozzi e il consigliere regionale FI, Gianluca Pasqui, vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle marche. I tre esponenti FI si riferiscono, infatti, alla pubblicazione dell’avviso del Mipaaf per l’accesso a bandi filiera per la pesca per i quali sono stati stanziati 50 milioni di euro.

«Con questo decreto – dichiarano – si vogliono rilanciare gli investimenti nel settore ittico per valorizzare le produzioni nazionali più importanti e significative, individuate tra le specie più rappresentative. I contratti di filiera rappresentano un elemento innovativo nel sistema pesca marittima ed acquacoltura e si sviluppano in tutti i segmenti della filiera agroalimentare: dalla fase di produzione, attraverso la trasformazione e la commercializzazione, fino alla distribuzione dei prodotti. Il decreto, oltre a criteri e modalità di presentazione delle domande, definisce anche le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale. La somma complessiva stanziata è pari ad euro 50.000.000,00. Il sistema integrato dei contratti di filiera rafforzerà la prima produzione nelle relazioni contrattuali tra gli operatori, garantendo al contempo lo sviluppo di modelli virtuosi che soddisfino appieno le esigenze dei consumatori. Vogliamo anche facilitare l’accesso al credito per le imprese con strumenti più efficaci. Il Decreto va ad attuare le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, e nello specifico gli interventi “Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura. Il sottosegretario Battistoni sta lavorando intensamente affinché il comparto della pesca e della acquacoltura abbia congrui spazi anche all’interno delle altre misure previste dal PNRR di competenza del nostro Ministero, in particolare gli interventi riguardanti la logistica e il cosiddetto parco agri-solare. Quanto a quest’ultima misura il bando che sarà emanato all’inizio del mese di settembre conterrà la espressa previsione secondo cui anche le imprese di acquacoltura e maricoltura che secondo il codice civile sono imprese agricole a tutti gli effetti potranno presentare istanza per l’ammissione ai benefici del PNRR. Analogamente le imprese di acquacoltura saranno ammesse ai benefici degli aiuti agli investimenti attivi materiali e immateriali e quelle di pesca e acquacoltura a quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione. Infine il bando che riguarderà la logistica relativa ai porti e ai mercati, prevedrà uguale dignità di accesso ai benefici al settore della pesca e dell’acquacoltura».