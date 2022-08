Vaiolo delle scimmie, salgono a cinque i casi registrati nelle Marche

IL NUOVO contagio è stato individuato dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti su un uomo di circa 40 anni di Senigallia

25 Agosto 2022 - Ore 10:24 ...

Nuovo caso di vaiolo delle scimmie nelle Marche, il quinto registrato dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Il paziente, un senigalliese, è risultato positivo al virus Monkeypox.

I test clinici eseguiti dal reparto diretto dal professore Menzo hanno accertato il contagio che arriva dopo quelli isolati all’inizio di luglio ad Ascoli Piceno e a Gabicce e, all’inizio di questo mese di agosto, su altri due uomini residenti nelle province di Ancona e Pesaro.

Due giorni fa, secondo i dati dell’ultimo bollettino del Ministero della Salute, erano 714 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa, 194 sono collegati a viaggi all’estero. L’infezione continua a colpire quasi esclusivamente i maschi che rappresentano la quasi totalità dei casi (704). L’età mediana è 37 anni e non sono riportati decessi. Il maggior numero di casi (308) in Lombardia; seguono Lazio (128), Emilia-Romagna (73), Veneto (48). Solo Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta non hanno riportato contagi.