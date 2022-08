Nel weekend la regata sociale Hansa 303 e 2.4mR, un rinnovato appuntamento firmato Liberi nel Vento

VELA - Al Marina di Porto San Giorgio, domenica 28 agosto, nuovo momento a mixare sport e socialità con protagoniste le imbarcazioni della Federazione Italiana Vela da sempre in acqua per l’attività paralimpica. Giornata che si chiuderà con il concerto dei “Rock N’ Roll Show”

PORTO SAN GIORGIO – Tutte in acqua le imbarcazioni della Liberi nel Vento, pronte per onorare la Regata Sociale Hansa 303 e 2.4mR, giornata che si chiuderà con il concerto dei “Rock N’ Roll Show”

Un’altra domenica di vela per tutti, dunque, quella del 28 agosto, con la Liberi nel Vento protagonista della regata che vedrà in acqua sfidarsi le colorate imbarcazioni della classe Hansa 303 e del 2.4mR. Imbarcazioni di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività della vela paralimpica.

Attività velica, quella dell’Hansa 303, iniziata nel 2014 con l’arrivo della prima imbarcazione acquistata grazie all’azienda “Vega Italian Style for Lift”, che ha creduto fortemente nel progetto ed ha dato la possibilità anche a persone con gravi disabilità di poter fare vela o in autonomia o in coppia insieme ad altri atleti. Domenica scenderanno in acqua ben sette imbarcazioni, tra la categoria singolo e quella del doppio, e per la Liberi nel Vento debutteranno ben quattro atleti che, dopo aver effettuato il corso di vela, parteciperanno alla loro prima regata. Dopo la splendida edizione del Campionato Nazionale Hansa organizzato a Porto San Giorgio a giugno del 2021, torneranno alla base nautica anche atleti della Lega Navale di Giulianova, da poco ad aver intrapreso tale attività.

Ben tre le regate in programma, dove parteciperanno anche gli atleti della classe 2.4mR per un’altra bella giornata di festa, come reso noto dagli organizzatori, con lo sport della vela per tutti. Eventi realizzati in collaborazione con la Lega Navale, Protezione Civile e Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Manifestazione che sarà anche da test preparatorio per la partecipazione al Campionato Italiano delle Classi Olimpiche, organizzato dalla Fiv, che si svolgerà a Formia e Gaeta nel mese di novembre. Prossimo appuntamento, a seguire, il 18 settembre in occasione dell’ultima giornata di regate del Campionato 2.4mR, 2022 Trofeo Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda dove la Liberi nel Vento festeggerà il ventennale della sua fondazione.

E per salutare l’ultima domenica di agosto, presso la darsena del Marina di Porto San Giorgio, dalle ore 20.00, ecco inoltre il concerto “Rock N’ Roll Show” della “Diego Mercuri & The Wecking Band”, ad ingresso gratuito. L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio e Anmil Marche.