Red Racing, chiusura trionfale del 2022 con la tipica conviviale di fine stagione

MOTOCROSS - Tradizione rispettata in seno alla scuderia della presidente Daniela Aleandri e del team manager Giampiero Scaloni, domenica scorsa a ricevere piloti, tecnici, addetti ai lavori ed istituzioni al "Il Timone" di Porto San Giorgio. I consuntivi e le premiazioni dell'ennesima pagina competitiva a consacrare nuovamente il team fermano sul tetto nazionale e regionale della disciplina dibattuta in sella alle moto dalle ruote artigliate

FERMO – Una festa per celebrare l’ennesima stagione trionfale.

Domenica scorsa, 4 dicembre, all’interno del ristorante “Il Timone” di Porto San Giorgio si è svolta la tradizionale conviviale di fine stagione del team Red Racing, storico sodalizio sportivo da lustri protagonista del motocross nazionale e regionale.

A fare gli onori di casa la presidente Daniela Aleandri ed il team manager Giampiero Scaloni, punte di diamante di un direttivo che ha ricevuto a tavola circa cento commensali tra piloti, staff tecnici, sponsor, colleghi della stampa e non da meno istituzioni sportive e locali. L’occasione, come da prassi, ha anche rappresentato la circostanza ideale per tributare la crema della scuderia fermana, vale a dire i piloti che, gara dopo gara, hanno scalato le classifiche di stagione sino a collocarsi sul tetto delle stesse, laureandosi in più di una circostanza campioni italiani.

Tra una portata e l’altra, fari accesi dunque su Andrea Storti, campione italiano Fmi categoria Veteran Mx1. Al suo fianco Adriano Piunti, leader nazionale Fmi, selezione di sfida Master Mx2 e Mirko Fiorentini, al vertice d’Italia nella Fmi, Epoca D3. Da sottolineare anche la performance di stagione di Michele Pierucci, campione italiano Uisp ad aggiudicarsi il Trofeo Italia Epoca Classic e l’inossidabile Graziano Peverieri, a consacrarsi sul resto della concorrenza quale campione italiano Uisp, per piazzare in bacheca il Trofeo Italia Over 40 Mx1 ed Mx2. Dai campioni rodati alle promesse del futuro: applausi e riconoscimenti anche per il giovanissimo, leva 2013, Michele Barbizzi, campione italiano Uisp nelle Mini Moto.

Tra i tavoli presenti anche il dirigente del Comune di Fermo, Saturnino Di Ruscio, l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini ed il presidente regionale della Federazione Motociclistica Italiana, sportello della Marche, Massimo Fiorentino. Al loro fianco il componente della giunta regionale del Coni Marche, Armando Stopponi e la delegata dello stesso ente a livello provinciale, Cristina Marinelli. A chiudere il parterre degli ospiti il presidente regionale della Uisp Marche, Simone Ricciatti ed il suo vertice fermano, Umberto Cingolani. “Abbiamo rivissuto le stesse positive emozioni di ogni anno – il consuntivo giornaliero di Scaloni -. Per merito e fortuna il 2022 è stato emozionante e ricco di risultati positivi come gli scorsi anni, ma al di la della resa sportiva in senso stretto, ciò che ci piace sottolineare come scuderia è il fatto, non da poco, di poter essere stati tutti insieme tra piloti, tecnici, addetti ai lavori ed istituzioni. Un abbraccio particolare lo dobbiamo agli sponsor, la linfa vitale che sostiene nel concreto l’attività motoristica, e che ci offre la possibilità di essere veri e propri ambasciatori del territorio fermano su tutte le principali piste di motocross marchigiane ed italiane”.