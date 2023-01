Carnevale “Baraonda”, contributi per carri e gruppi mascherati

EVENTO - Il progetto Baraonda anche per il 2023 verrà realizzato in sinergia con il Comune di Porto San Giorgio, collaborazione che vedrà iniziative in entrambi i centri con un programma unico «che rende ancora più speciale questa iniziativa». Nel bando sono previsti spazi di iscrizione non solo per gruppi e carri della Città di Fermo, ma anche per soggetti provenienti da fuori del territorio comunale.

11 Gennaio 2023 - Ore 11:39 ...

Sono aperte da lunedì scorso le iscrizioni per l’assegnazione di contributi a tutti coloro che vorranno partecipare a “Baraonda 2023-il Carnevale della città di Fermo” con il coordinamento di Proscenio Teatro e di Marco Renzi.

Sono previsti contributi per Carri Allegorici e Gruppi Mascherati, questi ultimi con ulteriori specifiche che terranno conto dell’entità del gruppo stesso.

«Torna così, dopo due anni di assenza causa Covid, il Carnevale in piazza, proseguendo un cammino lungo oramai 34 anni, iniziato nel lontano 1990. Tornano ad animarsi – il punto del Comune di Fermo – le vie e le piazze di Fermo con una serie di iniziative che verranno rese note prossimamente e che riporteranno colori, giochi in Piazza, animazioni, teatro, feste e veglioni, con loro sarà possibile rivedere anche Re Carnevale, la sua acerrima nemica, la Regina Quaresima e poi Mengone Torcicolli, maschera tradizionale del Fermano, sua moglie Lisetta e tutta la congrega delle marionette. Figure oramai entrate nel patrimonio di questa manifestazione e che hanno consentito al Carnevale fermano di ottenete già da anni il prestigioso riconoscimento ministeriale di Carnevale storico (nelle Marche insieme ad Ascoli Piceno e Fano)».

L’iscrizione è gratuita, il bando stesso e il relativo modulo di iscrizione sono scaricabili ai seguenti link:

Informazioni al numero 335 5268147