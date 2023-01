Taglio del nastro per il centro medico Aion: «Il nostro progetto è teso alla Medicina potenziativa e rigenerativa»

CIVITANOVA MARCHE - Ha aperto ufficialmente i battenti questa mattina il nuovo centro medico. L'amministratrice Sandra Scipioni: «Aion tende a sviluppare una medicina potenziativa e rigenerativa attraverso programmi personalizzati, all’interno dei quali la intravenous therapy rappresenta il valore aggiunto che offre opportunità importanti per rigenerare gli aspetti fisici e psicologici compromessi da stili di vita stressati, con ricadute sugli aspetti lavorativi e relazionali. Non tanto, dunque, una “medicina della malattia” quanto un potenziamento delle difese naturali e fisiologiche tale da configurare una vera risposta proattiva alla necessità di rendere forti e resilienti le persone davanti ai continui stimoli ambientali, fisici, mentali e psicologici»

«Aion nasce da una riflessione che incrocia cultura e salute e struttura questo connubio in un progetto di prevenzione primaria e secondaria volte a potenziare le difese naturali e le strutture fisiologiche del nostro organismo davanti ai continui stimoli stressanti che la quotidianità ci riserva (stress ambientali, mentali e psicologici). Aion, nella storia mitologica è la vita rigenerata e la O del simbolo rappresenta l’uroboro, il serpente che mordendosi la coda realizza la circolarità che è il simbolo del cosmo e dell’eternità. Da questo spunto alchemico si sviluppa il progetto di Aion che attraverso l’attività di medici specialisti e di professionisti delle cure guarda con molto interesse alla Medicina Potenziativa e Rigenerativa proponendo trattamenti rigeneranti e ricostituenti come la terapia iniettiva endovenosa, la ozonoterapia la Prp ed altri interventi che sono prefigurati dalle nuove frontiere della medicina. E’ una sfida che vogliamo accogliere e portare avanti sul mercato del benessere dove ad oggi ci sono tante esperienze diffuse». A parlare è Sandra Scipioni, amministratore della società Saf che gestisce il centro Aion, che oggi ha ufficialmente aperto i battenti a Civitanova Marche, in via Versiglia 8.

Il centro medico Aion rappresenta l’impegno di un gruppo di professionisti che condividono la visione olistica nella determinazione della salute ed utilizzano strumenti di garanzia per mantenere equilibrio nelle interazioni tra uomo e ambiente, con una visione omnicomprensiva della salute.

«Ottenendo tante informazioni clinicamente utili dal punto di vista diagnostico e terapeutico – fanno sapere proprio dal Centro – si riesce a migliorare la qualità della salute individuale e collettiva, per cui diventa assolutamente necessaria una collaborazione interdisciplinare tra specialisti coinvolti. Concepiamo la salute come capacità di ciascuno di risolvere i problemi e gestire le emozioni, riuscendo a mantenere o ristabilire un’idea positiva del sé, potenziando il benessere psicologico e fisico. Per noi del Centro medico Aion la promozione della salute si realizza attraverso un insieme di interventi di carattere medico-sanitario che rimettono l’individuo nella condizione di sviluppare e rafforzare le proprie potenzialità favorendo comportamenti di vita che l’individuo deve adottare per stare bene e meglio rispetto a possibili condotte deviate».

«Aion – concludono dal centro – si rivolge a soggetti che vogliano migliorare le loro performance psico-fisiche, in un’ottica di innalzamento dei propri obiettivi, al fine di poter rispondere in maniera adeguata alla domanda di successo, sia in ambito professionale che nella sfera privata. Aion, dunque, andrà ad assumere un ruolo di competitor sul mercato del benessere dove ad oggi si registrano esperienze diffuse. In una prima fase si cercherà un mercato di piccola porzione di utenti che soffrono stili di vita compromessi e per cui il prodotto di Aion diventa importante rispetto a soluzioni alternative attualmente presenti sul mercato. Successivamente, in una visione lungimirante e prospettica, si prevede un mercato espanso sulla base di feedback positivi espressi dalla clientela».