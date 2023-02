Scuola, Filisetti va in pensione. Dirige l’ufficio scolastico da 8 anni

USR MARCHE - Ha compiuto 67 anni e a fine mese smetterà di lavorare. Al suo posto Luca Galeazzi, ora alla guida dell'ufficio provinciale di Ancona. Poi la nomina da parte del Ministero per sostituirlo

Ultimi giorni di servizio per Marco Ugo Filisetti, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale che andrà in pensione a fine mese. Filisetti ha infatti compiuto 67 anni e, per sopraggiunti limiti di età, non potrà più ricoprire il suo ruolo.

Dal 2015 dirige l’Ufficio scolastico delle Marche. Ha iniziato la sua carriera da manager nel settore pubblico dopo un breve periodo di docenza e negli anni ha attraversato gran parte d’Italia con incarichi molto differenti tra loro. Dal 2009 è approdato al Miur (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) per arrivare poi nelle Marche. Negli ultimi anni si è fatto notare anche per interventi “sopra le righe” in particolari occasioni o celebrazioni o per i suoi messaggi a studenti e studentesse. Lo scorso anno è stato anche finito nel mirino dei sindaci infuriati per il taglio di classi e la redistribuzione degli studenti.

Filisetti sarà sostituito per ora da Luca Galeazzi, direttore dell’ufficio scolastico provinciale di Ancona. Poi sarà il Ministero a dover nominare un suo sostituto definitivo.

