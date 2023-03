Missione compiuta, la Videx batte Brescia ed allontana le sabbie mobili di classifica

SERIE A2 - Terzo trionfo consecutivo per i ragazzi di Grottazzolina, che salgono a quota 31 piazzandosi all’ottavo posto e distanziando la botola della lotta salvezza di ben sette lunghezze. Domenica prossima Yuasa di nuovo in campo nel fortino grottese per affrontare Porto Viro, che a sua volta ha liquidato con un secco 3-0 Castellana Grotte

GROTTAZZOLINA – Torna tra le mura amiche del PalaGrotta la Videx Yuasa per un’altra delicatissima sfida: l’avversario di oggi è la Consoli McDonald’s Brescia che in classifica chiama gli stessi punti dei grottesi e che scende nelle Marche per vendere sicuramente cara la pelle; i lombardi si presentano a Grotta con una striscia aperta di due vittorie consecutive (3-2 in quel di Reggio Emilia e 3-0 in casa contro Lagonegro), stesso score dei ragazzi guidati da Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni che hanno battuto, sempre al tiebreak, prima la Tinet Prata di Pordenone e poi, fuori casa, l’Agnelli Tipiesse Bergamo.

I punti in palio questa sera sono quindi, per entrambe, di vitale importanza in quanto bisogna prima di tutto allontanarsi dalla zona playout, distante 6 punti, buttando però magari un occhio a quell’ottavo posto che dista appena tre sole lunghezze. Coach Roberto Zambonardi scende al PalaGrotta schierando in avvio Simone Tiberti al palleggio, Jacub Petras in diagonale, Abrahan Alfonso Gavilan ed Andrea Galliani in banda, Davide Esposito e Nicola Candeli al centro, Andrea Franzoni nel ruolo di libero; dall’altra parte della rete coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchiani in cabina di regia, Alejandro Rizo Gonzales opposto, capitan Riccardo Vecchi e Rasmus Breuning Nielsen schiacciatori ricevitori, Marco Cubito e Filippo Bartolucci centrali con Roberto Romiti a comandare le operazioni di seconda linea.

IL TABELLINO

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 3: Giorgini ne, Cubito 6, Vecchi 10, Focosi ne, Pison ne, Bartolucci 7, Breuning 21, Ferrini, Bonacic, Rizo Gonzales 26, Marchiani 4, Leli (L2) ne, Romiti R. (L1) 52% (39% perf.). All. Ortenzi, vice Minnoni

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA 1: Rizzetti (L2) ne, Petras 6, Gatto ne, Loglisci, Tiberti 1, Giani ne, Sarzi Sartori, Bisi ne, Franzoni (L1) 53% (35% perf.), Galliani 14, Candeli 12, Esposito 10, Mijatovic ne, Gavilan 14. All. Zambonardi, vice Iervolino

PARZIALI: 25–18 (21’), 25–27 (31’), 25–19 (24’), 25–21 (24’)

ARBITRI: Denis Serafin Denis e Andrea Clemente

NOTE: Grottazzolina 21 errori in battuta, 11 ace, 5 muri vincenti, 47% in ricezione (32% perf), 64% in attacco. Brescia: 20 errori in battuta, 4 ace, 8 muri vincenti, 38% in ricezione (26% perf), 56% in attacco

LA CRONACA

La sfida inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare Delio Bruni, per tutti Caino, storico fondatore della pizzeria Pizzazzolina di Grottazzolina, punto di ritrovo abituale per tutti i componenti della società grottese, ed Alexis Batte grande ex giocatore della Videx per 4 splendide stagioni. Il primo punto del match lo mette a segno Gavilan da posto 4 (0-1) al quale risponde subito Cubito con un sontuoso primo tempo (1-1); il primo vantaggio della Videx Yuasa lo firma Breuning con una fucilata delle sue dai nove metri (4-3) mentre il +3 arriva dal muro di Marchiani che stoppa Gavilan per il 10-7. Il diagonale out del danese volante dà ossigeno alla Consoli McDonald’s che si riporta così sul -1 (11-10) ma è lo stesso bombardiere di Grottazzolina a rimettere le cose a posto firmando, ancora dalla linea di battuta, il 13-10 costringendo coach Zambonardi a chiedere la prima sospensione tecnica; alla ripresa del gioco Rizo Gonzales trova il varco nel muro bresciano per il 15-11 mentre un monster block di Cubito su Petras manda la Videx Yuasa in fuga 17-12. Brescia continua a faticare in ricezione dove Rizo Gonzales trova terreno fertile per un altro ace (18-12), lo stesso cubano firma da posto 4 anche il 23-16 mentre l’errore al servizio di Tiberti pone fine al parziale di apertura con il punteggio di 25-18. Da segnalare in questo primo set il 72% di squadra in attacco della Videx Yuasa dove spiccano le individualità di Cubito e Bartolucci (100% su due azioni offensive) ma anche di Rizo Gonzales (83% grazie ad un 5 su 6).

Al cambio di campo si segnala subito una difesa acrobatica del super libero Roberto Romiti che respinge in tuffo di piede un attacco bresciano (1-1); Marchiani pesca l’ace del 4-2 ma il muro di Brescia rimette il risultato in perfetta parità (6-6). Un altro magico primo tempo di Cubito ed un altro punto dai nove metri di Rizo Gonzales proiettano la Videx Yuasa sull’8-6 ma, dall’altra parte della rete, Galliani e Gavilan prendono in mano la squadra e ribaltano la situazione regalando ai propri compagni il 10-11; il doppio + in ricezione di Breuning dà il via all’attacco di Rizo Gonzales per il 13-13 con il danese di Grotta che poi si porta sulla linea dei nove metri per tirare un altro colpo imprendibile che stende la ricezione di Brescia per il 14-13. I lombardi provano a forzare il ritmo (15-17) ma i grottesi recuperano subito il gap con Bartolucci che sigla l’ace del 22-22; si arriva così al rush finale con capitan Vecchi a firmare il 23-23, l’errore al servizio di Rizo Gonzales a regalare il 23-24 agli ospiti con il cubano che si riscatta subito prolungando il set ai vantaggi (24-24). Ancora Rizo Gonzales tiene ancora a galla Grotta (25-25) ma due muri consecutivi della Consoli McDonald’s, prima di Gavilan e poi di Esposito, regalano ai ragazzi di Zambonardi il 25-27 che riequilibria così la sfida.

Nel terzo periodo la Videx Yuasa non si fa prendere dallo sconforto per aver perso sul filo di lana il set precedente ed inizia bene la frazione con Rizo Gonzales che firma il 5-3 mentre capitan Vecchi piazza il suo servizio trovando l’ace che vale il 10-6; due punti consecutivi di Galliani son linfa vitale per Brescia (11-9) che poi accorcia ancora con un altro suo ace nella rotazione successiva (17-16) costringendo coach Ortenzi a chiedere il suo timeout discrezionale. Alla ripresa del gioco Bartolucci stoppa Gavilan per il 19-16 mentre Marchiani trova l’ace che vale il +4 (20-16); un errore in fase offensiva dei padroni di casa permette alla Consoli McDonald’s di dimezzare lo svantaggio (20-18) ma Breuning toglie le castagne dal fuoco, fa pentole e coperchi in battuta ed un altro suo siluro lancia Grottazzolina verso il 22-18. La Videx Yuasa non si ferma più in questo finale di set e capitan Vecchi, 200° punto per lui in stagione, porta i suoi sul 24-19 mentre l’errore di Petras chiude il parziale sul punteggio di 25-19.

Al nuovo di cambio di campo Breuning spazzola sulle mani del muro regalando il 4-1 alla Videx Yuasa che poi sbaglia un attacco permettendo ai bresciani di accorciare sul -1 (4-3); il muro di Candeli vale la parità a quota 6 con l’equilibrio che regna sovrano in questa fase di gara dato che le due formazioni non riescono a distanziarsi: Cubito stampa un altro dei suoi primi tempi per il 14-14 ma Galliani risponde pan per focaccia e regala ai suoi il 14-15. Un’alzata in bagher dai cartelloni pubblicitari di Rizo Gonzales dà il via ad un gran attacco di Breuning che fa esplodere il PalaGrotta per il 16-16 ma la Videx Yuasa continua a strappare gli applausi del pubblico grazie alle tantissime difese di Vecchi e Romiti da stropicciarsi gli occhi. Breuning tira dai nove metri un’altra bordata sul campo lombardo per il 19-18 mentre un muro di Rizo Gonzales, su un attacco di seconda intenzione di Galliani, lancia Grotta verso il 21-19; un’altra ricezione perfetta di Romiti permette a Marchiani di smarcare l’opposto cubano della Videx Yuasa che sigla il 23-21, Breuning tira forte sulle mani del muro bresciano per il 24-21 con il danese che, da posto 4, fa esplodere il PalaGrotta di gioia (25-21) per un’altra grande vittoria di questa splendida squadra che finalmente riesce a sfatare anche il tabù Brescia.

Terzo trionfo consecutivo per i ragazzi di Grottazzolina che con questi tre importantissimi punti salgono in graduatoria a quota 31, piazzandosi momentaneamente all’ottavo posto ma, cosa più importante, allontanano la zona salvezza che ora dista ben sette lunghezze; Domenica prossima, 12 marzo, i ragazzi allenati da Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni torneranno nel fortino grottese per affrontare la Delta Group Porto Viro che, nell’ultimo turno, ha liquidato con un secco 3-0 la Bcc Castellana Grotte.