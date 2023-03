Basili all’associazione “La Pira”: «Creiamo un comitato per la fusione tra P.S.Giorgio e Fermo»

LA PROPOSTA di Gabriele Basili rivolta all'associazione: «Perché quando io portavo avanti questa battaglia sulla fusione tra gli enti non hanno detto una parola? Anzi...e ne ho le prove. saremmo il quarto Comune delle Marche, con tutti i benefici che ciò comporta»

7 Marzo 2023 - Ore 08:30 ...

Riceviamo la nota di Gabriele Basili e pubblichiamo.

«Mi chiamo Gabriele Basili. Sono di Porto San Giorgio. Ho letto su Cronache Fermane che l’associazione “Giorgio La Pira” pone il problema del fatto che ormai con i campanilismi tra le città di Porto San Giorgio e Fermo non si va da nessuna parte. E snocciola alcuni dati. Afferma tale associazione che c’è bisogno di sinergia tra i due enti, paventando una probabile fusione. Domando a due di questi lor signori: perché quando io portavo avanti questa battaglia sulla fusione tra gli enti non hanno detto una parola? Anzi…e ne ho le prove. Adesso se ne fanno paladini. Sono stati forse folgorati sulla via di Damasco?».

«Faccio una proposta a tale associazione. Se veramente credono che coi campanilismi non si va da nessuna parte e che, ormai, i due Comuni devono “intersecarsi” tra di loro – conclude Basili – perché non mettiamo in piedi un Comitato per la fusione tra i due enti, che è la soluzione che io suggerisco da tanti anni senza alcun risultato, in modo che saremmo il quarto Comune delle Marche, con tutti i benefici che ciò comporta? Attendo gentilmente una loro risposta. Grazie».