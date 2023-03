La Videx inciampa nella seconda sconfitta consecutiva, a Cuneo un netto stop

SERIE A2 - Dopo ottanta minuti di gioco Grottazzolina subisce un ulteriore disco rosso in torneo in casa della Bam Acqua San Berdando, con Botto e compagni che vendicano il match dell’andata, sfatando così il tabù marchigiano

19 Marzo 2023 - Ore 21:07 ...

CUNEO – Dopo ottanta minuti di gioco Grottazzolina subisce la seconda sconfitta consecutiva per mano di Botto e compagni, che vendicano il match dell’andata sfatando così il tabù marchigiano.

Coach Revelli schiera Pedron-Cardona in diagonale, Parodi e Botto in banda, Codarin e Sighinolfi al centro e Bisotto libero. Coach Ortenzi risponde con Marchiani-Rizo, Vecchi e Breuning laterali, Cubito e Bartolucci al centro e Romiti a governo della difesa.

IL TABELLINO

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO 3: Cardona Abreu, Codarin 8, Parodi 9, Kopfli ne, Esposito, Lanciani ne, Pedron 3, Santangelo 16, Lilli (L2) ne, Chiapello, Botto 10, Bisotto (L1), Sighinolfi 11. All. Revelli

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 0: Giorgini, Cubito 4, Vecchi 5, Focosi ne, Pison ne, Bartolucci 10, Breuning 12, Ferrini, Bonacic 3, Rizo Gonzalez 11, Marchiani, Leli ne, Romiti R. (L1). All. Ortenzi

PARZIALI: 25–19, 25–23, 25–22

ARBITRI: Cavalieri Alessandro Pietro – Bassan Fabio;

NOTE: Cuneo: 15 errori in battuta, 5 ace, 13 muri vincenti, 50% in ricezione (24% perf), 53% in attacco; Grottazzolina: 10 errori in battuta, 1 ace, 5 muri vincenti, 52% in ricezione (22% perf), 49% in attacco

LA CRONACA

Avvio di gara in equilibrio con Bartolucci a far male in primo tempo e Botto che replica in pipe (3 pari). Molti errori al servizio da entrambe le parti ma è Cuneo a trovare un break di vantaggio grazie al muro vincente di Sighinolfi su Breuning ed il successivo errore diretto di Rizo (7-5). Breuning in mani out rimedia all’errore di Marchiani in palleggio e Rizo colpisce da seconda linea tenendo il distacco invariato (10–8). La Videx Yuasa non ricuce lo strappo e Botto va a segno in parallela trovando il +4 che costringe coach Ortenzi al primo time out del match (14-10). La ricezione locale tiene botta di fronte a Vecchi e compagni, i quali non riescono a trovare efficacia a muro e si aggrappano a Breuning che mette a terra quattro palloni consecutivi polverizzando il divario. Sul 16-15 arriva il primo time out cuneese a seguito del quale Santangelo nega l’aggancio agli ospiti mentre i due muri successivi di Botto e Sighinolfi su Rizo vanificano la rimonta grottese (19-15). Sighinolfi fa centro dai nove metri e Botto va a segno da seconda linea col mani out del 23-18. La dea bendata premia nuovamente Cuneo con l’ace fortunoso di Santangelo (24-18). Il primo atto della sfida lo chiude Codarin con la stoccata del 25-19.

Il secondo set si apre con la diagonale stretta di Santangelo che invade da seconda linea nell’azione successiva (4-4). Il muro grottese fa fatica ma il servizio dei locali non decolla e capitan Vecchi trova l’acuto con l’ace che vale il pari (8-8). L’equilibrio dura poco perché il muro cuneese è di un’altra pasta: Codarin stoppa Breuning e Parodi fa altrettanto su Rizo (11-8). Lo schiacciatore piemontese replica poco dopo al primo tempo di Cubito ma Breuning scuote i suoi con due attacchi consecutivi di pregevole fattura (12-11). Botto torna a fare la voce grossa a muro ma l’exploit di Rizo riaccende la gara: blocco vincente sul capitano dei locali e successivo attacco al fulmicotone che vale il sorpasso (15-16). Il colpo di reni di Cuneo si materializza per mano di Santangelo che punisce per ben due volte la difesa grottese con due diagonali vincenti prima dell’ace che porta i suoi a +2 (21-19). Serve ancora un mani out di Rizo per tenere la Videx Yuasa in gioco (23-22) ma Santangelo consegna ai suoi due palle set consecutive. La prima viene annullata da Vecchi dopo una gran difesa di Bonacic (subentrato a Breuning) ma Cuneo si porta sul 2-0, manco a dirlo, con il muro vincente di Santangelo (25-23).

Nel terzo set coach Ortenzi tiene in campo Bonacic per Breuning, il cileno va a segno da posto quattro ma vanifica tutto dai nove metri mentre Cuneo ingrana la marcia anche al servizio con i colpi vincenti di Santangelo prima e Parodi poi (5-3). Il muro grottese si desta con Bartolucci: prima un doppio blocco su Santangelo e Botto poi il primo tempo che vale il vantaggio (7–8). Cuneo continua però ad incalzare e trova il controsorpasso con Codarin che spinge a terra un pallone mal gestito da Romiti (12-11). Rizo scuote i suoi trasformando una lunga azione di gioco e Vecchi chiude ottimamente in parallela dopo una giocata di seconda intenzione firmata da Pedron (14 pari). Il regista cuneese distribuisce bene il gioco tra i suoi attaccanti e Cuneo centra un altro break di vantaggio grazie al blocco vincente di Sighinolfi su capitan Vecchi che costringe coach Ortenzi al time out (16-14). La pausa non sortisce gli effetti sperati, il tecnico grottese rimescola le carte inserendo Breuning in diagonale al posto di Rizo ma due errori diretti dei suoi spingono Cuneo a +4 (18-14). Bartolucci ricuce lo strappo e Grottazzolina ritrova il pari dopo un’infrazione locale (19-19). Coach Revelli getta nuovamente nella mischia Cardona, il cui servizio mette in difficoltà la ricezione ospite e Codarin ne approfitta murando Breuning prima del mani out di Parodi: Cuneo vola a +3 (22-19). Breuning riporta la Videx Yuasa ad un passo dall’aggancio in ben due occasioni ma il primo tempo di Codarin vale due match ball appannaggio locale (24-22). Lo stesso centrale cuneese trasforma la prima occasione buona e chiude la gara (25-22).