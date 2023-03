Trofeo Città di Fermo, fari accesi sulla pista di via Leti

ATLETICA - Domenica prossima, 2 aprile, la ventottesima edizione di un appuntamento a mettere in luce Esordienti e Giovanissimi

29 Marzo 2023 - Ore 17:22 ...

Domenica 2 aprile, presso la pista comunale nel polo sportivo in via Leti, torna il Trofeo Città di Fermo di atletica leggera, giunto alla ventottesima edizione. Dopo le gare indoor dell’inverno, si tratta della gara di apertura della stagione all’aperto dell’atletica leggera marchigiana cui partecipano i migliori atleti delle società della regione. Oltre 500 gli atleti giunti a Fermo nel 2022, in rappresentanza di 35 società sportive da 6 regioni: Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Emilia Romagna e Toscana. Negli anni pre-Covid ha visto presenze anche da Campania, Lazio, Lombardia, Umbria, Veneto, Trentino e Repubblica di San Marino.

Il programma di domenica prossima sarà suddiviso in due parti: al mattino, dalle ore 9, spazio alle categorie giovanili, compresi Esordienti di quarta e quinta Elementare: salto in lungo e 50 metri le specialità scelte per loro. Il Trofeo Città di Fermo, infatti, è per molti la prima gara ufficiale cui partecipano ed il debutto nelle competizioni ufficiali. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, scenderanno in pista le categorie agonistiche. Il programma prevede, tra le altre sfide, i 400 ostacoli, 100 metri alle ore 16, 400 metri alle 16.45 e staffette 4×100 intorno alle ore 17.30. La somma dei punteggi ottenuti dagli atleti di ciascuna società decreterà la classifica finale che assegnerà il trofeo. Lo scorso anno la SAF si è aggiudicata sia la categoria giovanile che quella agonistica, portando a casa la coppa. Quest’anno la gara sarà valida anche come Campionato Regionale di Società categorie Allievi e Assoluti.

Il “Città di Fermo” non si era fermato neanche negli anni della pandemia, 2020 e 2021, seppur disputato in forma ridotta, senza premiazioni e nel rispetto delle normative previste. L’edizione 2023 è organizzata da Sport Atletica Fermo in collaborazione con Comune di Fermo, Federazione Italiana Atletica Leggera, Comitato Regionale Marche, con il patrocinio di Provincia di Fermo e Coni Marche.