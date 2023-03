Tutto pronto per la rinnovata edizione del Trofeo Città di Fermo

ATLETICA - Come preannunciato, domenica prossima, 2 aprile, sulla pista di via Leti il rinnovato appuntamento organizzato dalla Sport Atletica Fermo in collaborazione con il Comune di Fermo, Federazione Italiana Atletica Leggera-Comitato Regionale, con il patrocinio di Provincia di Fermo e Coni

31 Marzo 2023 - Ore 15:33 ...

FERMO – Torna il Trofeo Città di Fermo di atletica leggera.

Appuntamento il 2 aprile alla pista comunale nel polo sportivo di via Leti con la XXVIII edizione dell’evento, che nato come competizione di livello regionale, nei suoi 28 anni di storia ha assunto un carattere nazionale con partecipazione di atleti da diverse regioni. Dopo le gare al coperto della stagione invernale, il Trofeo Città di Fermo da anni è considerato il principale appuntamento di apertura della stagione Outdoor, all’aperto.

Al mattino dalle ore 9.00 scenderanno in pista le categorie giovanili ed esordienti e nel pomeriggio dalle ore 15.30 le categorie agonistiche (400 ostacoli, 100 metri, 400 metri, staffette 4×100). L’assegnazione del trofeo avverrà attraverso l’assegnazione di punteggi derivanti dai piazzamenti degli atleti di ciascuna società che andranno a comporre la classifica finale. Accanto al lato agonistico l’evento promuove la pratica dell’atletica leggera. Su questo evento il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Scarfini hanno detto che si tratta di “un orgoglio per la nostra città ospitare una competizione così importante e partecipata con tanti atleti che arrivano a Fermo da varie regioni d’Italia, ringraziamo una realtà storica e apprezzata come la Saf per l’organizzazione ed il coordinamento che con questo evento oltre a fare sport contribuisce a far conoscere sempre più Fermo attraverso questa disciplina”.

Negli anni passati hanno partecipato società provenienti dalle regioni affacciate sull’Adriatico e non solo. Molti, quindi, gli atleti attesi a Fermo sia al pomeriggio, con le categorie agonistiche, sia al mattino, quando saranno impegnate le categorie giovanili. Salto in lungo e 50 metri le specialità scelte in particolare per queste ultime: il Trofeo Città di Fermo, infatti, è per molti la prima gara ufficiale cui partecipano e il debutto nelle competizioni ufficiali. “Pur non essendoci fermati neanche nel periodo della pandemia, questa è l’edizione della ripartenza e sarà valida come campionato regionale di società categoria allievi e assoluti – ha invece illustrato il professor Giovanni Giacopetti, presidente della Saf – siamo molto lieti di questo evento, la cui sempre numerosa partecipazione rappresenta un’attestazione importante per questo impianto che è il quarto in Italia per caratteristiche tecniche e copia di quello di Città del Messico”.

A sottolineare l’importanza dell’evento sportivo anche il professor Alberto Andruszkiewicz, direttore tecnico della Saf che ha messo in evidenza come questo trofeo richiami la partecipazione di società da fuori regione e di nomi sia di atleti che di associazioni molto rinomati, in grado di sapersi distinguere in questo sport e che vengono volentieri nell’impianto di Fermo. L’edizione 2023 è organizzata da Sport Atletica Fermo in collaborazione con il Comune di Fermo, Federazione Italiana Atletica Leggera-Comitato Regionale Marche, con il patrocinio di Provincia di Fermo e Coni Marche.

