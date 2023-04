Tripla festa da Juice. Negozio, certificazione e una grande avventura: tutto nuovo

NOVITA' - L’Apple Premium Partner Juice al Centro Nova di Castenaso è realtà. Il taglio del nastro alla presenza del vicesindaco di Castenaso, Pier Francesco Prata, e della Consigliera delegata per la Città Metropolitana, Sara Accorsi, ha dato il via ad una giornata di celebrazioni, con lo YouTuber ed influencer Andrea Galeazzi, accolto da un pubblico numeroso e coinvolto, e dal dj Nicola Pigini, che ha trascinato i presenti con il suo ritmo irresistibile.

2 Aprile 2023 - Ore 09:26 ...

«Un grande successo – spiegano dai marchi – per una inaugurazione importantissima perché la prima con la più alta certificazione Apple attualmente esistente e la prima dopo l’unione tra Juice e Med Store, sancita di fatto negli scorsi giorni».

«Oggi si conclude e si celebra un lungo processo di fusione, partito molti mesi fa – è il primo commento del ceo di Juice, Alexander Cantore – Juice e Med Store, due delle più importanti realtà Apple italiane, diventano il più grande player italiano di retail specializzato. L’inaugurazione è un’unione al contempo concreta e simbolica in un territorio centrale rispetto ai due storici brand. Con la nuova certificazione Juice: Apple Premium Partner suggelliamo l’impegno proposto negli ultimi 40 anni da entrambe le realtà. Un passo importantissimo per due team fantastici che insieme diventano straordinari».

Un entusiasmo condiviso anche dal ceo di MGH, Stefano Parcaroli: «Oggi è un giorno molto importante per il gruppo MGH, perché celebriamo finalmente l’unione dei nostri punti vendita. Questo è solo il primo dei tanti passi che porteranno il nostro gruppo a crescere ulteriormente, sia sul nostro mercato, aumentando i punti vendita, la qualità e i servizi offerti ai nostri punti vendita, ma anche su nuovi mercati, sia in termini geografici sia in termini di prodotto e servizio».

«È un piacere accogliere qui a Castenaso, in questa forma rinnovata, una bella sinergia di un gruppo che oggi raggiunge i 60 punti vendita come Apple Premium Partner – il commento del vicesindaco di Castenaso, Pier Francesco Prata – sono onorato di essere qui come amministrazione comunale. Sosteniamo al massimo le attività di questo tipo e gli investimenti in questo senso per crescere insieme».

L’assessore Accorsi sottolinea «l’onore di essere stati scelti come luogo di incontro per questa nuova realtà che si attesta come asset tecnologico importante per tutto quello che è il mondo del digitale. Quindi grazie davvero e buon lavoro a tutti».

«Il negozio Juice ci proietta nel futuro – il primo commento del dj Nicola Pigini, subito prima di coinvolgere i presenti con la sua energia – Apple e Juice hanno sempre uno sguardo avanti, sempre rivolto al futuro. Non mi aspettavo tutta questa gente, c’è una grande atmosfera».

«Qui da Juice si vede che c’è un occhio attento ad ogni dettaglio – spiega infine il superospite dell’evento, Andrea Galeazzi – gli elementi di design, la simmetria dell’esposizione ed un rapporto diretto tra i clienti e i ragazzi, peraltro preparatissimi in ambito tecnologico».

Una giornata da ricordare anche per tutti i ragazzi dello staff che in queste settimane si sono prodigati nella preparazione dell’evento e che hanno partecipato sentitamente alla giornata di celebrazione.