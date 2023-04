Videx, congedo di stagione con il successo domestico sul Cantù

SERIE A2 - I lombardi sono scesi nel Fermano con il secondo posto blindato, sfruttando l’occasione per preparare i playoff. I grottesi, invece, arrivavano alla sfida con la salvezza in tasca, la mente libera e la voglia di salutare i propri tifosi con una bella prestazione, ed il successo è arrivato in rimonta

2 Aprile 2023 - Ore 22:31 ...

GROTTAZZOLINA – Passerella di fine stagione per la Videx Yuasa, che si congeda dal proprio pubblico ospitando la Pool Libertas Cantù.

I lombardi scendono nelle Marche con il secondo posto già in cassaforte e possono sfruttare l’occasione di utilizzare questo match per preparare i prossimi playoff; i grottesi, invece, arrivano a questa sfida con la salvezza già in tasca, la mente libera e la voglia di salutare i propri tifosi magari con una bella prestazione. Un’annata, comunque sia, da incorniciare per i ragazzi allenati da Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni che si son presentati al via della Serie A2 con gran parte della rosa della scorsa stagione di A3, disputando un girone di andata da applausi grazie al quinto posto conquistato, valso anche la partecipazione alla Coppa Italia di categoria, mentre nel girone di ritorno hanno dovuto affrontare un calo fisiologico che però non ha intaccato un cammino davvero entusiasmante che ha portato ad una bella e meritatissima salvezza.

Coach Francesco Denora Caporusso arriva al PalaGrotta schierando in avvio Alessio Alberini al palleggio, Kristian Gamba in diagonale, Alessandro Preti e Giuseppe Ottaviani in banda, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier al centro, Luca Butti nel ruolo di libero; dall’altra parte della rete coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchiani in cabina di regia, Rasmus Breuning Nielsen opposto, capitan Riccardo Vecchi e Federico Ferrini schiacciatori ricevitori, Leonardo Focosi e Filippo Bartolucci centrali con Giacomo Giorgini a comandare le operazioni di seconda linea.

IL TABELLINO

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 3: Giorgini (L2) 62% (44% perf.), Cubito ne, Vecchi 11, Focosi 10, Pison ne, Bartolucci 8, Breuning 24, Ferrini, Bonacic 10, Rizo Gonzales ne, Marchiani 5, Leli, Romiti R. (L1) ne. All. Ortenzi, vice Minnoni

POOL LIBERTAS CANTU’ 1: Gianotti 2, Monguzzi 3, Butti (L1) 60% (60% perf.), Gamba 6, Ottaviani 9, Aguenier 14, Mazza 1, Rota ne, Alberini 1, Galliani 4, Carucci, Preti 8, Compagnoni 9, Picchio (L2) 59% (27% perf.). All. Denora Caporusso, vice Zingoni

PARZIALI: 19–25 (22’); 25–15 (21’); 25–21 (28’); 25–20 (25’)

ARBITRI: Piera Usai e Rosario Vecchione

NOTE: Grottazzolina 12 errori in battuta, 4 ace, 7 muri vincenti, 59% in ricezione (44% perf), 56% in attacco. Cantù: 12 errori in battuta, 4 ace, 9 muri vincenti, 49% in ricezione (26% perf), 48% in attacco

LA CRONACA

Il primo punto della partita lo firma Preti, che porta avanti la Pool Libertas Cantù 0-1 ripetendosi poco dopo siglando lo 0-3; nella metà campo di casa c’è una Videx Yuasa con la mente un po’ troppo libera e ne approfitta Gamba per trovare l’ace che vale l’1-6; Focosi, dal centro, smuove il punteggio dei grottesi (2-6) ma un altro punto dal servizio, stavolta di Preti, costringe coach Ortenzi a chiamare il suo primo timeout (2-8). Vecchi e Breuning provano a suonare la carica (6-11) mentre l’errore in attacco di Ottaviani permette a Grottazzolina di accorciare sul -4 (7-11); Preti, di prima intenzione, ristabilisce le distanze (7-13), Breuning prova a bucare il taraflex del PalaGrotta (9-14) ma il punto dai nove metri di Gamba permette alla Pool Libertas Cantù di mantenere inalterato il vantaggio (9-15). Capitan Vecchi cerca di trascinare i suoi portandosi ancora sul -4 (13-17), coach Ortenzi inserisce Bonacic, alla 10° presenza in carriera in Regular Season, ma la sostanza non cambia con i lombardi che viaggiano spediti fino al 19-25 che pone fine alla frazione di apertura.

Al cambio di campo due invasioni fischiate a Cantù danno il primo vantaggio alla Videx Yuasa (4-2) che però dura poco in quanto Gamba ristabilisce immediatamente la parità (4-4); Vecchi mura lo stesso Gamba per il 6-4 mentre esce l’attacco di Galliani che regala così ai marchigiani il 7-4. Bartolucci alza il muro permettendo ai grottesi di mantenere il +3 (9-6) confermato poi da capitan Vecchi che trova la “pipe” del 12-9; la sassata da seconda linea di Breuning,che taglia il traguardo dei 600 punti in stagione e 2300 in tutte le competizioni nazionali, fa volare Grottazzolina sul 14-9 mentre ancora Vecchi fa esplodere il PalaGrotta siglando il punto del 17-10. Chi dice che gli opposti sanno tirare solo forte si sbaglia di grosso perché Breuning dà lezione di “palla piazzata” ed il suo colpo ben assestato finisce al centro del campo di Cantù per il 19-11 con la Videx Yuasa che ormai viaggia sul velluto, complice anche i numerosi cambi apportati dai canturini, e va ad aggiudicarsi la seconda frazione 25-15 chiusa da uno splendido tocco di seconda di Marchiani.

Nel terzo periodo la buona partenza della Videx Yuasa (4-2) è vanificata dal break della Pool Libertas Cantà che passa a condurre 4-6 costringendo coach Ortenzi a chiamare subito il suo timeout; l’ace di Marchiani riporta il risultato in parità (7-7) ma Compagnoni, da posto due, ed Ottaviani, dal quattro, permettono ai lombardi di scappare sull’8-11. Focosi alza il muro caricando i suoi compagni (11-12) e poi si ripete in primo tempo siglando la parità con coach Denora Caporusso che decide di parlarci su insieme ai suoi ragazzi (12-12); alla ripresa del gioco due aces di Bartolucci consentono ai grottesi di mettere il muso avanti (14-12) ma Gamba, appena rientrato in campo, azzera il gap trovando la parità a quota 16. Il monster block di Bonacic sullo stesso opposto canturino riporta avanti la Videx Yuasa (17-16) che poi allunga con Breuning, il quale tira un altro dei suoi palloni impressionanti (18-16), e Vecchi che fan volare Grottazzolina sul 19-16; Ottaviani accorcia le distanze (21-19) ma Bonacic tira forte sulle mani del muro firmando il set point (24-21) mentre l’ace di Vecchi manda avanti la Videx Yuasa 2 set a 1 (25-21).

La diagonale strettissima di Vecchi spinge avanti Grottazzolina che, sulle ali dell’entusiasmo, guadagna il 5-2; l’ace di Aguenier riporta la situazione in parità (5-5) ma Breuning, da seconda linea, colpisce ed affonda la difesa canturina per il 6-5. Cantù alza il muro rimettendosi avanti 10-11 ma Compagnoni sbaglia il suo attacco permettendo ai padroni di casa di passare avanti 15-14. L’opposto danese stoppa Galliani (17-15), gioca poi sulle mani del muro avversario ottenendo il 18-15 mentre Bonacic infila due punti consecutivi facendo volare Grotta sul 20-15; un altro muro di Breauning lancia i grottesi verso il 22-16, Focosi stampa il primo tempo del 23-17 con coach Ortenzi che fa esordire in Serie A2 Mattia Leli prima che ancora Breuning sfondi la difesa lombarda per il 24-19 mentre Focosi (25-20) cala il sipario su questa fantastica stagione della Videx Yuasa Grottazzolina che batte la Pool Libertas Cantù 3-1.

Si chiude, con un’ovazione del PalaGrotta per i propri beniamini, la stagione del ritorno in A2 del sodalizio montegiorgrottese che, come dicevamo all’inizio, ha disputato una gran prima parte di campionato stazionando per diverso tempo nelle zone nobili della classifica gestendo poi il calo fisiologico nella seconda parte del torneo che ha consentito comunque alla truppa allenata da Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni di guadagnare una splendida salvezza. Va in archivio dunque la stagione 2022/23 con la società però che non si fermerà visto che domani, alle ore 12:30 presso la sala consiliare del Comune di Grottazzolina, presenterà il primo tassello che andrà a comporre la Videx Yuasa Grottazzolina versione 2023/24.