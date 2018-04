A maggio i migliori giocatori d’Italia sui tavoli del “Biliardo a Fermo”

FERMO – Dal 5 al 27 maggio torna il biliardo a Piazza Sagrini, con boccette, goriziana, stecca e torneo tra contrade fermane. Inaugura il 5 maggio alle 14

di Alessandro Giacopetti

Una manifestazione sportiva di ambito nazionale che abbiamo visto nascere e che trova in piazza Sagrini, nel quartiere Santa Caterina un salotto d’eccellenza – così Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo definisce Il Biliardo a Fermo, giunta all’undicesima edizione – il torneo tra Contrade, è iniziato come un esperimento e ora è molto sentito tra i contradaioli”. “Il biliardo è una attività che ai fermani piace – ha aggiunto Alberto Scarfini, assessore allo Sport – e la presenza di giocatori e appassionati anche da fuori regione promuove piazza Sagrini a Santa Caterina, oltre alla città, per questo abbiamo confermato il sostegno agli organizzatori assieme a sponsor come Solgas e Camera di Commercio. Quest’anno Il Biliardo a Fermo ha più giorni e più attività degli anni scorsi”.

Pavio Migliozzi presidente nazionale Federazione Italiana Biliardo Sportivo specialità Boccette definisce piazza Sagrini una location dove lo sport trova un ambiente accogliente e i giocatori vengono volentieri. A Fermo e Cervia si svolgono le manifestazione più importanti a livello nazionale e Marche ed Emilia Romagna sono le regioni con più tesserati. Nelle Marche sono 1800.

A nima della manifestazione sono Francesco Andrenacci, presidente regionale FIBIS boccette e Danilo Belà, presidente CSB Fermo 2000. Entrambi sono entrati nel dettaglio del calendario composto da circa 6000 partite su 11 tavoli da biliardo, che prevede lo svolgimento tra le altre cose, del II torneo Città di Fermo e dei campionati regionali di specialità. Il 19 e 20 maggio si disputeranno i Campionati Master di boccette e i Campionati Italiani di II categoria con presenze da tutta Italia. Poi la coppa Marche di Serie A e B, e l’inserimento per la prima volta della stecca con le finali dei Campionati Provinciali di Ascoli, Macerata e Ancona. Il CSB Fermo 2000, tra gli organizzatori è per il secondo anno consecutivo in finale del Campionato Provinciale per andare in serie A1.

Enrico Verdecchia, presidente provinciale di Ascoli Piceno ricorda “quando nacque il Comitato Provinciale ascolano e l’80% delle squadre e dei giocatori erano del Fermano, 4 dell’ascolano e 4 del teramano che giocavano nelle Marche”.

Simone Cardelli, presidente provinciale di Macerata definisce Il Biliardo a Fermo “il culmine dell’attività sportiva per boccette, goriziana e stecca. L’abbiamo voluto portare fortemente nel salotto di piazza Sagrini dove si sfideranno giocatori di altissimo livello anche locali visto che la finale open master si disputa tra due squadre fermane: Iron Bar e Bocciofila San Michele”.

Tra le sfide più attese che si disputeranno tra il 5 e il 27 maggio: la III prova selezione master di boccette; la pool finale master e le finali del campionato italiano di seconda categoria a squadre; i campionati regionali di boccette e goriziana; la coppa Marche di serie A e B; il trofeo città di Fermo di stecca e il torneo di boccette tra le 10 contrade fermane. La domenica si gioca anche al mattino dalle 9.30, il sabato si inizia alle 14.30 fino a dopo cena, nei giorni infrasettimanali l’inizio delle sfide è previsto alle 20.30.