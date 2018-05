GIOVANILI - Agli sgoccioli della stagione, l'esperto timoniere alla guida degli Under 15 nazionali traccia il bilancio del campionato vissuto. Matteo Rossetti e Lorenzo Saporetti hanno fatto invece visita alle scuole Monaldi e Don Dino Mancini per incontrare le scolaresche. Contro il Fano torna il contest fotografico #UnBacioDagliSpalti dedicato all'imminente Festa della Mamma

FERMO – “Allenare la squadra Under 15 della Fermana è stata sicuramente un’esperienza avvincente in termini umani e sportivi – ha dichiarato mister Fabio Scoponi, che per tutta la stagione ha avuto come vice Corrado Caruso, con il quale si è instaurato un profondo rapporto di stima e collaborazione –. A chi come noi piace essere definiti non allenatori, ma istruttori, la cosa che rimane più impressa è la crescita caratteriale e formativa che questo gruppo sta portando a termine da quando siamo partiti la scorsa estate”.

“Sotto le direttive attente e precise del nostro responsabile Osvaldo Jaconi, che con la sua lunga carriera da tecnico professionista ci ha sempre supportato e consigliato, siamo soddisfatti di avere raggiunto gli obiettivi prefissati dalla società. Obiettivi prima umani che sportivi, che comprendevano la maturazione tecnica e caratteriale, in un età particolare dove si formano personalità ed esperienze di vita che i giovani porteranno per sempre con loro – ha proseguito Scoponi –”.

“Famiglia, scuola e Fermana sono state sempre le nostre priorità. Sia durante gli allenamenti che attraverso una serie di incontri formativi abbiamo sempre cercato di educare i ragazzi al rispetto delle regole ed al sacrificio senza il quale non si ottengono risultati importanti. Come tutte le neo promosse tra i professionisti abbiamo cercato di allestire una rosa competitiva, cercando e trovando collaborazioni fra le varie società dilettantistiche del territorio. Ovvio che nella prima parte di stagione è stato complicato fare metabolizzare i ritmi e le nostre richieste tecniche a ragazzi con diverse esperienze calcistiche – ha analizzato con lucidità il tecnico canarino, prima di concludere –. Il campionato nazionale è stato sicuramente una buona palestra di vita dove i nostri giocatori indipendentemente dal risultato ottenuto hanno dimostrato una crescita, assimilando concetti che alla fine rimarranno nel loro bagaglio. Gli ultimi impegni ci porteranno a partecipare al trofeo Velox di Macerata e al Marche di Fano nei mesi di Maggio e Giugno. Tornei con cui si concluderà il nostro percorso , a termine del quale si valuterà insieme al nostro responsabile il lavoro svolto da tutti noi”.

Ultima tappa del progetto “Il Calcio e le Ore di Lezione” per i canarini. Matteo Rossetti e Lorenzo Saporetti hanno fatto visita alle scuole primarie Monaldi dell’Isc Da Vinci e Don Dino Mancino dell’Isc Betti per dialogare con i piccoli studenti sulle regole del gioco del calcio, rispetto dell’avversario ed importanza del praticare lo sport.

“Determinazione, sudore, sacrificio sono le parole chiave per raggiungere gli obiettivi non solo nella sport ma anche nella vita”, sono i consigli rivolti ai piccoli astanti da Rossetti, il cui intervento si chiude con un monito. “Ragazzi, tenete a mente l’umiltà perchè bisogna sempre mettersi in gioco per conquistare i propri sogni”.

Saporetti ha spostato il focus del discorso sul rispetto per i propri compagni, per l’avversario e per l’arbitro. “Molto spesso, in determinate circostanze che accadono in campo, capita di inveire contro il fischietto – rivela il difensore romagnolo – , ma il tutto entro certi limiti senza mai andare oltre la sfera del consentito. Lo stesso può succedere con i propri compagni per un passaggio sbagliato o con un avversario per via di un fallo, ma al triplice fischio c’è la stretta di mano e cade tutto nel dimenticatoio”.

Al termine, foto di rito con i ragazzi e distribuzione di coupon gratis per l’ultima gara casalinga contro il Fano. I coupon potranno essere cambiati in tagliandi omaggio solo presso il Fermana Store di piazza Sagrini.

Inoltre, sempre in occasione del derby contro il Fano, dopo quanto messo in atto nella gara interna contro il Padova, la Fermana rilancia il contest fotografico #UnBacioDagliSpalti.

Partecipare è semplicissimo: basta cliccare “Mi piace” sulla pagina Fb ufficiale “Fermana Football Club” ed inviare un messaggio di posta privata con la foto o il selfie che raffiguri la mamma con il proprio figlio o la propria figlia presenti allo stadio. L’iniziativa è data, infatti, dalla ricorrenza imminente della Festa della Mamma. L’ufficio stampa provvederà a pubblicarla in bacheca e a dare il via alla competizione tra tutti i partecipanti che si sfideranno a suon di like. I tre scatti più belli provenienti dagli spalti verranno selezionati e premiati con i gadgets ufficiali del Fermana Store.