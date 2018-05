Alternanza scuola lavoro: i liceali di Porto Sant’Elpidio imparano i segreti del giornalismo

PORTO SANT'ELPIDIO - Polo Urbani ed Ordine dei giornalisti Marche siglano il protocollo d'intesa per la collaborazione tra i due enti. Il presidente dell'Odg Elisei: "Dare strumenti per identificare l'informazione corretta". Ospite Matteo Zallocco del network Cronache Maceratesi, Fermane, Picene e Ancona

Firmato stamattina il primo protocollo d’intesa tra Ordine giornalisti e Polo scolastico Urbani di Porto Sant’Elpidio. Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola lavoro, ai ragazzi del Liceo scientifico è stata data la possibilità di approfondire la professione giornalistica, trasformando per alcune ore le aule in una vera e propria redazione. A siglare il patto il presidente dell’Ordine Franco Elisei e il dirigente Roberto Vespasiani. “E’ un accordo che riempie d’orgoglio la nostra professione, è il primo che firmiamo nelle Marche e ci auguriamo possano essere sperimentate altre proposte di questo genere – ha sottolineato Elisei – Si apre una pagina di storia del rapporto tra scuola ed informazione. Il rischio di questi tempi è quello di subire l’informazione e l’overdose di fonti che ci arrivano. L’obiettivo della collaborazione non è reclutare nuovi giornalisti, ma dare agli studenti gli strumenti per una conoscenza maggiore, per identificare le notizie e capire che l’informazione ha un linguaggio ben diverso dalla persuasione. L’ordine aderisce con entusiasmo, in linea con l’obiettivo di diventare sempre più aperto e partecipativo”.

Soddisfatto anche il preside Vespasiani, che ha rimarcato come “la collaborazione con l’Ordine dei giornalisti sia partita tre anni fa col premio giornalistico Carlo Urbani. Quest’alternanza scuola-lavoro è una base di partenza per realizzare altre attività, a partire da un giornale on line, come house organ della scuola, che intendiamo avviare, con la collaborazione dei professionisti del settore”. Al termine, alcuni ragazzi hanno espresso le loro impressioni sul progetto. “Abbiamo potuto acquisire maggiore senso critico ed abbiamo avuto l’opportunità di conoscere meglio come funziona un mondo che vediamo in genere dall’esterno”

A partecipare al corso due classi, che stanno approfondendo diverse sfaccettature della professione giornalistica: la notizia, il titolo, il comunicato stampa, il giornalismo sportivo, televisivo, il lavoro delle agenzie di stampa. A fare da insegnati speciali il giornalista Franco De Marco, che sta coordinando gli incontri con gli allievi. Ospite della mattinata anche il direttore di Cronache Maceratesi Matteo Zallocco. Un network che insieme a Cronache Fermane, Cronache Ancona e Cronache Picene è tra i più letti d’Italia in rapporto utenti e popolazione con oltre un milione di utenti ogni mese e più di 8.000.000 di pagine visualizzate. Preside che ha ringraziato anche le docenti Elvia Bocci, Irene Cassetta ed Ada Granatelli per aver coinvolto le loro classi in quest’attività.